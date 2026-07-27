Polsat pokaże dzisiaj ekranizację znanego komiksu Marka Millara. Reżyserii podjął się mistrz kina rozrywkowego, Matthew Vaugh. Powstał błyskotliwy pastisz filmów szpiegowskich, wciągająca akcja, wysmakowane sceny walki, dużo specyficznie brytyjskiego humoru i gwiazdy w obsadzie.

"Kingsman: Tajne służby": wciągająca komedia szpiegowska

Kingsman to elitarna organizacja pozarządowa, zrzeszająca wybitnych tajnych agentów-dżentelmenów, którzy uważają się za współczesnych arturiańskich rycerzy. Kiedy podczas akcji ginie jeden z nich, pozostali mają za zadanie znaleźć jego godnego zastępcę. Harry Hart (Colin Firth), zwany Galahadem, postanawia dać szansę Eggsy'emu (Taron Egerton), niepokornemu nastolatkowi z niższych sfer, który wpadł w tarapaty i trafił do aresztu. Hart, który zawdzięcza życie ojcu chłopaka, wprowadza go do elitarnego grona rekrutów i uczy, jak stać się prawdziwym dżentelmenem. Wkrótce młodzi adepci szpiegowskiego fachu szkoleni przez doświadczonego Merlina (Mark Strong) mają okazję sprawdzić się w akcji. Kingsmani próbują bowiem rozwiązać zagadkę zniknięcia grupy naukowców, polityków i celebrytów. Ślady prowadzą do szalonego milionera-ekologa Valentine'a (Samuel L. Jackson).

W roli głównej w tym filmie występuje Taron Egerton, o którym usłyszał świat właśnie dzięki serii "Kingsman". Obok niego Colin Firth - nagrodzony Oscarem za kreację w filmie "Jak zostać królem". Partneruje im Michael Caine - jeden z najwybitniejszych angielskich aktorów, dwukrotny laureat Oscara, znany z takich kinowych przebojów, jak: "Mroczny rycerz" czy "Incepcja". W tym niezwykłym filmie grają ponadto: Samuel L. Jackson, nominowany do Oscara za rolę w "Pulp Fiction", niezapominany Luke Skywalker z oryginalnej trylogii "Gwiezdne wojny", czyli Mark Hamill oraz jeszcze jeden Anglik w tym szacownym gronie - Mark Strong ("Sherlock Holmes", "Szpieg").

Film okazał się dużym sukcesem kasowym, zarabiając na świecie ponad 414 mln dolarów przy budżecie wynoszącym około 81 mln dolarów. Popularność produkcji zaowocowała powstaniem kontynuacji "Kingsman: Złoty krąg" oraz prequela "The King's Man: Pierwsza misja".

"Kingsman: Tajne służby" dziś w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Kingsman: Tajne służby" zostanie wyemitowany dzisiaj, 27 lipca, o godz. 20.00 na antenie Polsatu.