"Zawodowcy": thriller z Robertem De Niro i Alem Pacino

Nowy Jork. Policyjni detektywi, Tom "Turk" Cowan (Robert De Niro) i David "Rooster" Fisk (Al Pacino), są partnerami w pracy, a prywatnie przyjaciółmi, znającymi wszelkie swoje słabości. Obaj pracują w wydziale dochodzeniowym już 30 lat i chociaż są coraz bardziej zgorzkniali, nie śpieszy im się do odejścia na zasłużoną emeryturę.

Tymczasem w mieście pojawia się seryjny zabójca, który przy ofiarach zostawia wierszyki opisujące przewinienia ofiar. W ten sposób giną kolejne osoby związane ze środowiskiem przestępczym. Porucznik Hingis (Brian Dennehy) wyznacza do zbadania sprawy jego zabójstwa Toma i Davida. Wkrótce dochodzi do następnych zbrodni. Dochodzenie zaczyna przybierać zaskakujący obrót, bowiem wszystkie poszlaki wskazują na to, że sprawcą jest policjant. Detektywi Simon Perez (John Leguizamo) i Ted Riley (Donnie Wahlberg) nabierają przekonania, że samosądów dopuszcza się Cowan.

"Zawodowcy" Jona Avneta to trzecie po "Ojcu chrzestnym 2" i "Gorączce" ekranowe spotkanie legend kina, Roberta De Niro i Ala Pacino.

"Zawodowcy": kiedy i gdzie emisja?

Film "Zawodowcy" zostanie wyemitowany we wtorek, 24 listopada o godz. 22:55 w Polsacie.

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