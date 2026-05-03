Film "Siostry", który dziś wieczorem będzie można zobaczyć w Polsacie, opowiada o skomplikowanej relacji dwóch sióstr o zupełnie różnych charakterach. W rolach głównych Cameron Diaz i Toni Collette.

"Siostry": znakomita komedia z gwiazdorską obsadą

W centrum historii są Maggie i Rose Feller. Maggie (Cameron Diaz) to impulsywna i żyjąca chwilą kobieta, która często wpada w kłopoty i nie potrafi znaleźć stabilizacji. Jej siostra Rose (Toni Collette) jest jej przeciwieństwem - poukładana, ambitna i odnosząca sukcesy prawniczka, która stara się kontrolować każdy aspekt swojego życia.

Maggie zostaje zmuszona do zamieszkania u Rose, co prowadzi do kolejnych napięć między siostrami, ale jednocześnie staje się początkiem odbudowy siostrzanej więzi. W ich życiu pojawia się także niespodziewany rodzinny wątek, związany z babcią, w którą wciela się Shirley MacLaine.

Film porusza takie tematy jak relacje rodzinne, zazdrość, różne życiowe wybory. To opowieść o tym, że nawet najbardziej skomplikowane więzi mogą zostać odbudowane.

"Siostry" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Siostry" zostanie dzisiaj, 3 maja, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.50.