Polsat pokaże dzisiaj znakomitą komedię o siostrzanych relacjach

Justyna Miś

Dziś wieczorem w Polsacie będzie można obejrzeć film "Siostry", przedstawiający zabawną, ale i wzruszającą historię dwóch sióstr o zupełnie odmiennych charakterach. Produkcja pokazuje, jak niespodziewane okoliczności mogą poprawić relacje rodzinne, nawet jeśli wydają się one bardzo skomplikowane.

Dwie kobiety na zewnątrz; młodsza w jasnej bluzce i fioletowym topie, starsza w kapeluszu i okularach przeciwsłonecznych.
"Siostry"TopFoto Agencja FORUM

Film "Siostry", który dziś wieczorem będzie można zobaczyć w Polsacie, opowiada o skomplikowanej relacji dwóch sióstr o zupełnie różnych charakterach. W rolach głównych Cameron Diaz i Toni Collette.

"Siostry": znakomita komedia z gwiazdorską obsadą

W centrum historii są Maggie i Rose Feller. Maggie (Cameron Diaz) to impulsywna i żyjąca chwilą kobieta, która często wpada w kłopoty i nie potrafi znaleźć stabilizacji. Jej siostra Rose (Toni Collette) jest jej przeciwieństwem - poukładana, ambitna i odnosząca sukcesy prawniczka, która stara się kontrolować każdy aspekt swojego życia.

Maggie zostaje zmuszona do zamieszkania u Rose, co prowadzi do kolejnych napięć między siostrami, ale jednocześnie staje się początkiem odbudowy siostrzanej więzi. W ich życiu pojawia się także niespodziewany rodzinny wątek, związany z babcią, w którą wciela się Shirley MacLaine.

Film porusza takie tematy jak relacje rodzinne, zazdrość, różne życiowe wybory. To opowieść o tym, że nawet najbardziej skomplikowane więzi mogą zostać odbudowane.

"Siostry" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Siostry" zostanie dzisiaj, 3 maja, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.50.

