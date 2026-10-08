Polsat pokaże dzisiaj wybitny film o miłości i zemście. Polacy się nie oderwą

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Polsat przypomni dzisiaj w nocy fenomenalny film z 2015 roku. W roli głównej Kate Winslet. Produkcja opowiada historię Tilly, ambitnej projektantki, która wraca do rodzinnej miejscowości, by rozliczyć się z bolesną przeszłością.

Mężczyzna w jasnej koszuli i kobieta w zielonej sukience stoją blisko siebie, patrząc sobie w oczy.
"Projektantka"Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWSEast News

Laureatka Oscara Kate Winslet jako femme fatale, która powraca do rodzinnego miasteczka, aby naprawić zło z przeszłości. Dzisiaj w telewizji stylowy dramat z komicznymi podtekstami o miłości, zemście i haute couture, który powstał na podstawie bestsellerowej powieści Rosalie Ham.

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Justyna Miś
Justyna Miś

"Projektantka": wybitna rola laureatki Oscara

Film "Projektantka" to stylowy dramat z nutą czarnego humoru, w którym główną rolę gra Kate Winslet. Produkcja powstała na podstawie bestsellerowej powieści Rosalie Ham.

Akcja filmu rozpoczyna się w latach 20. XX wieku, gdy młoda Myrtle Dunnage zostaje oskarżona o śmierć kolegi i zmuszona do opuszczenia rodzinnego miasteczka. Po latach, już jako Tilly - utalentowana projektantka, która zdobywała doświadczenie w paryskich domach mody - wraca do australijskiego Dungatar. Jej powrót wzbudza sensację, a niezwykłe kreacje szybko przyciągają uwagę mieszkańców.

Tilly próbuje odbudować relację z ekscentryczną matką (Judy Davis) oraz odkryć prawdę o wydarzeniach z przeszłości. Jednocześnie, wykorzystując swój talent i wyczucie stylu, zaczyna stopniowo zmieniać lokalną społeczność - nie tylko pod względem wyglądu, ale i relacji między ludźmi. Na jej drodze pojawia się także Teddy (Liam Hemsworth), z którym zaczyna łączyć ją coraz silniejsze uczucie.

W filmie występują również Hugo Weaving oraz Sarah Snook. "Projektantka" wyróżnia się nie tylko intrygującą historią, ale także wyjątkową estetyką - kostiumy i scenografia odgrywają tu kluczową rolę, podkreślając klimat epoki i charakter bohaterki.

"Projektantka" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Projektantka" zostanie dzisiaj, 8 października, wyemitowany w Polsacie, otwiera się w nowym oknie o godz. 22.55.

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