"Mamma mia!": wielki wakacyjny hit

Zdobywczyni trzech Oscarów, Meryl Streep, przewodzi gwiazdorskiej obsadzie w tej filmowej adaptacji ukochanego musicalu scenicznego z ponadczasowymi tekstami i melodiami kultowej supergrupy ABBA. Streep w filmie "Mamma mia!" wciela się w postać Donnie Sheridan - niezależnej właścicielki hotelu Villa Donna na idyllicznej greckiej wyspie Kalokairi. Donnie przygotowuje się na wesele swojej córki. Była niegdyś wokalistką Donny and the Dynamos, więc zaprosiła swoje "chórki", Rosie Mulligan (Julie Walters) i Tanyę Wilkinson (Christine Baranski).

Wśród gości są nie tylko jej najdroższe przyjaciółki, ale także trzej mężczyźni z przeszłości: Sam Carmichael (Pierce Brosnan), Harry Bright (Colin Firth) i Bill Anderson (Stellan Skarsgard). Jej córka, 20-letnia Sophie Sheridan (Amanda Seyfried) planuje poślubić swojego narzeczonego Sky’a (Dominic Cooper) i chce, żeby jej ojciec był obecny na ceremonii ślubnej, aby "oddał ją", ale nie wie, kim on jest. Sophie śpiewając "I Have a Dream" - potajemnie wysłała zaproszenia do całej trójki, bo podejrzewa, że jeden z nich może być jej ojcem.

Film odniósł ogromny sukces komercyjny, zarabiając ponad 600 milionów dolarów na całym świecie. Zdjęcia do filmu kręcono głównie na greckiej wyspie Skopelos, a także w miejscowości Damouchari. Dzięki "Mamma mia!" miejsca te do dziś są tłumnie odwiedzane przez turystów.

"Mamma mia!" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Emisja filmu "Mamma Mia!" odbędzie się dzisiaj, 6 lipca, o godzinie 20:00 na antenie Polsatu.