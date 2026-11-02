Polsat pokaże dzisiaj wielki hit kina akcji. Te sceny wbijają w fotel

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Co oglądać dzisiaj wieczorem w telewizji? W planie jeden z największych hitów kina akcji z Liamem Neesonem w roli głównej. "Uprowadzona" to historia byłego agenta służb specjalnych, który rusza do Paryża, by uratować córkę.

Liam Neeson jako Bryan Mills w filmie Uprowadzona
Liam Neeson w filmie "Uprowadzona"Image Capital Pictures / Film Stills / ForumAgencja FORUM

"Uprowadzona": ojciec rusza na ratunek córce

Bryan Mills (Liam Neeson) to emerytowany agent amerykańskich służb specjalnych, który pracuje jako ochroniarz. Jest rozwiedziony, a najważniejszą osobą w jego życiu jest teraz jedyna córka, z którą od lat próbuje z miernym skutkiem nawiązać bliższe relacje. W dniu urodzin 17-letnia Kim (Maggie Grace) oznajmia ojcu, że wybiera się z przyjaciółką Amandą (Katie Cassidy) na wakacje do Paryża.

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Bryan nie chce się zgodzić na tę samodzielną eskapadę, ale pod wpływem byłej żony (Famke Janssen) ulega prośbom córki. Pełen obaw, które Lenore nazywa paranoją zawodową, wyposaża Kim w telefon komórkowy i wymusza obietnicę, że będzie codziennie dzwoniła. Gdy dziewczyna odzywa się tuż po przybyciu na miejsce, do zajmowanego przez przyjaciółki mieszkania włamuje się kilku mężczyzn. Bryan każe Kim schować się pod łóżko, a kiedy ją znajdą, zostawić tam telefon i podać mu krzycząc jak najwięcej szczegółów dotyczących napastników. Zanim przestępcy wyłączą telefon, Mills obiecuje im, że ich znajdzie. Natychmiast leci do Paryża. Aby odnaleźć i uratować córkę, zanim będzie za późno, musi wykorzystać wszystkie nabyte dotychczas umiejętności i znajomości.

W filmie występują również Famke Janssen jako Lenore, była żona Bryana, oraz Katie Cassidy w roli Amandy. Za reżyserię odpowiada Pierre Morel, a scenariusz napisał Luc Besson wspólnie z Robertem Markiem Kamenem.

"Uprowadzona" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Uprowadzona" zostanie dzisiaj, 2 listopada, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:35.

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