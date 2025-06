"Szybko i wściekle": legendarny film akcji

Czwarta odsłona przebojowej serii ze współczesnymi mistrzami kierownicy w rolach głównych. Akcja filmu "Szybko i wściekle" rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z hitu "Szybcy i wściekli", a przed "Tokyo Drift". Rozpoczyna się na Dominikanie, gdzie zbiegły były skazaniec, Dominic "Dom" Toretto (Vin Diesel) i jego ukochana, Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) oraz ich wspólny przyjaciel, Han (Sung Kang) okradają cysterny z paliwem w trakcie spektakularnego pościgu. Potem rozstają się, bo Dom obawia się, że wszyscy, którzy pozostają blisko niego, są narażeni na aresztowanie. Ale wkrótce potem w Panamie, gdzie Dom miał nadzieję, bezpiecznie ukryć się przed całym światem, telefonicznie odnajduje go jego siostra, Mia (Jordana Brewster), by przekazać mu wstrząsającą wiadomość. Dom wraca na ulice, gdzie wszystko się zaczęło – do Los Angeles.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Odkrywamy kino Bollywood! Dlaczego wciąż go nie doceniamy? INTERIA.PL

W tej metropolii agent FBI Brian O'Conner (Paul Walker) z właściwą sobie brawurą prowadzi śledztwo w sprawie przemytu do Stanów Zjednoczonych. On i jego nowi koledzy z agencji federalnej od dwóch lat bez powodzenia usiłują schwytać Arturo Bragę - a nawet nie wiedzą, jak on wygląda. Ten boss nie został jeszcze złapany ani nawet zidentyfikowany, a wszyscy tajniacy, którzy mieli go inwigilować, już nie żyją. Wszystko wskazuje na to, że to on również odpowiada za śmierć ukochanej Toretto. Jedyny trop to tajemniczy człowiek o nazwisku David Park i wyścigi samochodowe. Dom i Brian mają sobie wiele do wyjaśnienia. Zmuszeni jednak do konfrontacji ze wspólnym wrogiem, muszą sobie wzajemnie zaufać. Zdecydowani, by pomścić Letty, uczą się współpracować. Aby znaleźć najlepszy sposób na zemstę, muszą przesunąć granice tego, co jest możliwe za kierownicą.

Seria "Szybcy i wściekli" zyskała status kultowej wśród fanów szybkich aut, akcji i spektakularnych scen.

"Szybko i wściekle" w telewizji. Gdzie oglądać?

Film "Szybko i wściekle" zostanie dzisiaj, 16 czerwca, wyemitowany w Polsacie o godz. 20.00.