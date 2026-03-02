Polsat pokaże dzisiaj wieczorem widowiskowy hit kina akcji

Justyna Miś

Pierwszym filmem, który zainauguruje marcowe poniedziałki z Mega Hitami na antenie Telewizji Polsat, będzie spektakularne widowisko akcji - "Szybcy i wściekli 10". Widzowie zobaczą dzisiaj najnowszy, jubileuszowy rozdział jednej z najpopularniejszej serii w historii kina.

Dwóch ludzi stojących obok siebie na tle przewróconych samochodów terenowych, kobieta w krótkim topie i dżinsowych spodenkach, mężczyzna w czarnej kamizelce bez rękawów z poważnym wyrazem twarzy. Jasne, pochmurne niebo w tle.
"Szybcy i wściekli 10"Universal Pictures / Planet / ForumAgencja FORUM

W dziesiątej odsłonie sagi "Szybcy i wściekli", Dominic Toretto i jego rodzina ponownie staną twarzą w twarz z przeciwnikiem, który nie cofnie się przed niczym, by uderzyć w to, co dla nich najcenniejsze. W roli Doma powraca niezawodny Vin Diesel, a naprzeciw niego staje zupełnie nowy, nieprzewidywalny wróg, brawurowo zagrany przez Jasona Momoa. Charyzmatyczny, bezwzględny i błyskotliwy przeciwnik, który pragnie nie tylko zemsty, ale całkowitego zniszczenia rodziny Toretto.

    W tej odsłonie stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Akcja pędzi przez kolejne kontynenty, od tętniących życiem metropolii po ekstremalne, niebezpieczne miejsca, gdzie prędkość i precyzja decydują o życiu i śmierci. Każda scena to widowisko na światowym poziomie: zapierające dech w piersiach pościgi, spektakularne wybuchy i sekwencje, które na nowo definiują pojęcie kina akcji.

    Ale "Szybcy i wściekli 10" to nie tylko adrenalina. To także emocje, lojalność i siła więzi, które od zawsze były fundamentem tej serii. W świecie pełnym chaosu jedno pozostaje niezmienne - rodzina jest najważniejsza.

    "Szybcy i wściekli 10" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

    Film "Szybcy i wściekli 10" zostanie dzisiaj, 2 marca, wyemitowany w Polsacie o godz. 21.35.

