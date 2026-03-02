W dziesiątej odsłonie sagi "Szybcy i wściekli", Dominic Toretto i jego rodzina ponownie staną twarzą w twarz z przeciwnikiem, który nie cofnie się przed niczym, by uderzyć w to, co dla nich najcenniejsze. W roli Doma powraca niezawodny Vin Diesel, a naprzeciw niego staje zupełnie nowy, nieprzewidywalny wróg, brawurowo zagrany przez Jasona Momoa. Charyzmatyczny, bezwzględny i błyskotliwy przeciwnik, który pragnie nie tylko zemsty, ale całkowitego zniszczenia rodziny Toretto.

W tej odsłonie stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Akcja pędzi przez kolejne kontynenty, od tętniących życiem metropolii po ekstremalne, niebezpieczne miejsca, gdzie prędkość i precyzja decydują o życiu i śmierci. Każda scena to widowisko na światowym poziomie: zapierające dech w piersiach pościgi, spektakularne wybuchy i sekwencje, które na nowo definiują pojęcie kina akcji.

Ale "Szybcy i wściekli 10" to nie tylko adrenalina. To także emocje, lojalność i siła więzi, które od zawsze były fundamentem tej serii. W świecie pełnym chaosu jedno pozostaje niezmienne - rodzina jest najważniejsza.

"Szybcy i wściekli 10" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Szybcy i wściekli 10" zostanie dzisiaj, 2 marca, wyemitowany w Polsacie o godz. 21.35.