Polsat pokaże dzisiaj widowiskowy film sci-fi. To kontynuacja kultowego filmu

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

"Dzień Niepodległości. Odrodzenie" to kontynuacja kultowego filmu z lat 90., którą ponownie wyreżyserował Roland Emmerich. Po dwudziestu latach ludzkość musi zmierzyć się z kolejną, jeszcze potężniejszą inwazją kosmitów. Już dziś wieczorem film zostanie wyemitowany na antenie Polsatu.

Bill Pullman jako były prezydent w granatowym garniturze z flagą USA w filmie "Dzień Niepodległości: Odrodzenie".
Bill Pullman w filmie "Dzień Niepodległości: Odrodzenie"Image Capital Pictures / Film Stills / ForumAgencja FORUM

"Dzień Niepodległości. Odrodzenie", czyli kontynuacja kultowego hitu z 1996 roku. Dziś w telewizji widzowie zobaczą, co wydarzyło się 20 lat po pierwszej inwazji obcych. Za reżyserię ponownie odpowiada Roland Emmerich.

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Justyna Miś
Justyna Miś

"Dzień Niepodległości. Odrodzenie": kontynuacja kultowego filmu

Od ostatniej inwazji obcych na kulę ziemską minęło 20 lat. Przy pomocy pozostawionych przez przybyszy technologii, ludziom udało się stworzyć dla Ziemi potężny system obronny. Obcy postanowili teraz powrócić i ponownie spróbują przejąć planetę. Czy ludziom uda się im przeciwstawić i uniknąć końca świata? Tym razem siła ataku jest dwa razy większa i ludzkości może pomóc tylko ponowne zjednoczenie.

W rolach głównych wystąpili: Jeff Goldblum jako David Levinson, Liam Hemsworth w roli Jake'a Morrisona oraz Bill Pullman, który wcielił się w byłego prezydenta.

"Dzień Niepodległości. Odrodzenie" to typowy blockbuster, z dużym wykorzystaniem widowiskowych efektów specjalnych. Film miał być początkiem nowej trylogii, lecz plany te porzucono po kiepskim przyjęciu w kinach.

"Dzień Niepodległości. Odrodzenie" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Dzień Niepodległości. Odrodzenie" zostanie dzisiaj, 16 czerwca, wyemitowany na antenie Polsatu o godz. 19.55.

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