"Dzień Niepodległości. Odrodzenie", czyli kontynuacja kultowego hitu z 1996 roku. Dziś w telewizji widzowie zobaczą, co wydarzyło się 20 lat po pierwszej inwazji obcych. Za reżyserię ponownie odpowiada Roland Emmerich.

"Dzień Niepodległości. Odrodzenie": kontynuacja kultowego filmu

Od ostatniej inwazji obcych na kulę ziemską minęło 20 lat. Przy pomocy pozostawionych przez przybyszy technologii, ludziom udało się stworzyć dla Ziemi potężny system obronny. Obcy postanowili teraz powrócić i ponownie spróbują przejąć planetę. Czy ludziom uda się im przeciwstawić i uniknąć końca świata? Tym razem siła ataku jest dwa razy większa i ludzkości może pomóc tylko ponowne zjednoczenie.

W rolach głównych wystąpili: Jeff Goldblum jako David Levinson, Liam Hemsworth w roli Jake'a Morrisona oraz Bill Pullman, który wcielił się w byłego prezydenta.

"Dzień Niepodległości. Odrodzenie" to typowy blockbuster, z dużym wykorzystaniem widowiskowych efektów specjalnych. Film miał być początkiem nowej trylogii, lecz plany te porzucono po kiepskim przyjęciu w kinach.

"Dzień Niepodległości. Odrodzenie" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Dzień Niepodległości. Odrodzenie" zostanie dzisiaj, 16 czerwca, wyemitowany na antenie Polsatu o godz. 19.55.