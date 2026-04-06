Dziś w telewizji widzowie będą mogli zobaczyć kontynuację jednego z popularniejszych filmów akcji - "Transporter 2". Sukces pierwszej części sprawił, że Jason Statham na dobre zadomowił się w światowej czołówce gwiazd kina sensacyjnego, a jego rola Franka Martina stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w karierze.

"Transporter 2": legendarna seria z gwiazdorem kina akcji

Pierwszy "Transporter" przyniósł aktorowi ogromną popularność i otworzył drzwi do wielkiej kariery. Sam Statham wielokrotnie podkreślał, jak ważny był to dla niego projekt. Twórcy, zachęceni sukcesem filmu, szybko zdecydowali się na realizację sequela. Producent Luc Besson postawił sobie za cel stworzenie widowiska jeszcze bardziej efektownego i dynamicznego.

W drugiej części Frank Martin podejmuje się nowego zadania, które szybko wymyka się spod kontroli. Tym razem musi stawić czoła niebezpiecznej grupie przestępczej i uratować porwane dziecko wpływowego polityka.

Za reżyserię odpowiada Louis Leterrier, a na ekranie obok Stathama pojawiają się m.in. Amber Valletta, Matthew Modine oraz François Berléand, który ponownie wciela się w komisarza Tarconiego. W roli jednego z antagonistów wystąpiła także Kate Nauta.

Produkcja wyróżnia się dynamicznym tempem i imponującymi scenami akcji, w których Statham często rezygnował z pomocy kaskadera. Jego doświadczenie w sportach walki, takich jak kickboxing czy boks, daje spektakularny efekt na ekranie.

"Transporter 2" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Transporter 2" zostanie dzisiaj, 6 kwietnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.45.