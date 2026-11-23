"Uprowadzona 3", czyli najbardziej dynamiczna odsłona przeboju kina akcji, według scenariusza Luca Bessona i niezmiennie z Liamem Neesonem w roli Bryana Millsa.

"Uprowadzona 3": Bryan Mills znów w akcji

Tego bohatera nikomu przedstawiać nie trzeba. Były agent służb specjalnych od lat oczyszcza świat z przestępców najgorszego sortu. Już kilka razy próbowali go za to ukarać i za każdym razem przypłacali to życiem. Tym razem zaatakują wyjątkowo boleśnie. Gdy jego ukochana żona zginie, a podejrzenie padnie na niego, Bryan znów będzie musiał zrobić użytek ze "swych wyjątkowych umiejętności", by dorwać winnych, oczyścić się z zarzutów i przede wszystkim uratować ukochaną córkę. Jednak tym razem wróg okaże się wyjątkowy bezwzględny. A na domiar złego, jego tropem nieustannie podąża nieustępliwy stróż prawa (Forest Whitaker).

W filmie wystąpili także: Maggie Grace, Femke Janssen, Sam Spruell oraz Dougray Scott. Za scenariusz filmu odpowiadają Luc Besson i Robert Mark Kamen, a reżyserem jest Olivier Megaton, który stanął za kamerą także drugiej części serii.

"Uprowadzona 3" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Uprowadzona 3" zostanie wyemitowany dzisiaj, 23 listopada, w Polsacie o godz. 20:35.