"Bez litości 3. Ostatni rozdział" to trzecia i ostatnia część popularnej trylogii z Denzelem Washingtonem w roli głównej. Produkcja z 2023 roku spotkała się z pozytywnymi recenzjami krytyków i widzów. Już dzisiaj wieczorem widzowie zobaczą ją w telewizji.

"Bez litości 3. Ostatni rozdział": laureat Oscara w roli głównej

W trzeciej i zarazem ostatniej części przebojowej trylogii "Bez litości" zdobywca dwóch Oscarów Denzel Washington jako Robert McCall znajduje dom w południowych Włoszech i staje w obronie swoich nowych przyjaciół.

Odkąd Robert McCall (Denzel Washington) porzucił swoje dotychczasowe życie, z trudem pogodził się ze strasznymi czynami, które popełnił w przeszłości. Ukojenie znajduje w wymierzaniu sprawiedliwości w imieniu potrzebujących. Znajdując się w południowych Włoszech odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów. Gdy wydarzenia przybierają zły obrót, McCall wie, co musi zrobić: stać się obrońcą swoich przyjaciół, podejmując walkę z mafią.

Film "Bez litości 3. Ostatni rozdział" ukazał się w kinach w 2023 roku. Spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno krytyków, jak i widzów. Krytycy chwalili film za scenariusz i rozwinięcie postaci McCalla. Doceniono również świetne zdjęcia autorstwa Roberta Richardsona oraz urokliwe włoskie plenery.

"Bez litości 3. Ostatni rozdział" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Bez litości 3: Ostatni rozdział" zostanie wyemitowany dzisiaj, 4 maja, o godzinie 21:35 na antenie Polsatu.