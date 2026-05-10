Film "Skąd wiesz?" to komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie, wyreżyserowana przez Jamesa L. Brooksa - twórcę takich hitów jak "Lepiej być nie może" czy "Czułe słówka". Produkcja łączy humor z bardziej refleksyjną historią o miłości, życiowych kryzysach i poszukiwaniu szczęścia. Już dziś w nocy Polacy będą mieli okazję zobaczyć film w telewizji.

"Skąd wiesz?": komedia romantyczna z gwiazdorską obsadą

Główną bohaterką jest Lisa (Reese Witherspoon), dla której sport był całym życiem. Kiedy niespodziewanie traci miejsce w drużynie softballowej, zaczyna zastanawiać się nad swoją przyszłością i próbą ułożenia sobie życia na nowo. W tym czasie wdaje się w relację z Mattym (Owen Wilson) - popularnym baseballistą, który bardziej skupia się na sobie niż na poważnych uczuciach.

Równolegle poznajemy George'a (Paul Rudd), ambitnego biznesmena mającego problemy zarówno zawodowe, jak i rodzinne. Mężczyzna zostaje oskarżony o przestępstwo finansowe, którego nie popełnił, a dodatkowo musi zmierzyć się z trudną relacją z ojcem Charlesem, granego przez Jack Nicholson.

Przypadkowe spotkanie Lisy i George'a staje się początkiem relacji, która rodzi się w momencie, gdy oboje przechodzą przez jeden z najtrudniejszych okresów w swoim życiu. Film pokazuje, że czasami właśnie wtedy, gdy wszystko wydaje się rozpadać, pojawia się szansa na coś nowego.

"Skąd wiesz?" zwrócił uwagę także ogromnym budżetem - około 120 milionów dolarów, co jest wyjątkowo wysoką kwotą jak na komedię romantyczną. Znaczną część kosztów pochłonęły honoraria gwiazd i twórców filmu.

"Skąd wiesz?" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Skąd wiesz?" zostanie dzisiaj, 10 maja, wyemitowany w Polsacie o godz. 23.00.