"Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4": miłość, intrygi i rodzinne zamieszanie

W filmie "Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4" miłość Agnieszki (Aleksandra Hamkało) i Marcina (Nikodem Rozbicki) rozkwita, podobnie jak Kasi (Grażyna Błęcka-Kolska) i profesora Wolańskiego (Zdzisław Wardejn). Babcia Solska (Katarzyna Łaniewska) marzy już tylko o ślubie jedynego wnuka. Jednak na drodze do szczęścia młodego Zawady staje jego była, mściwa kochanka, Bożenka (Anna Mucha) a pewne bardzo kompromitujące zdjęcia uruchamiają lawinę zdarzeń.

Wolańska (Ewa Kasprzyk) postanawia radykalnie odmienić swoje życie i znika w tajemniczych okolicznościach. Spokój Piotrusia (Maciej Zakościelny) i Marlenki (Katarzyna Skrzynecka) burzy niespodziewana wizyta jej Mamusi (Dorota Stalińska) zza oceanu. Przyjazd teściowej z USA oraz zemsta odrzuconej kobiety mogą doprowadzić do prawdziwego końca świata.

Czwarta odsłona kultowej komedii "Kogel Mogel" kontynuuje wątki z trzeciej części - "Misz Masz, czyli Kogel Mogel 3" i w rolach pierwszoplanowych powracają Aleksandra Hamkało jako wrażliwa i romantyczna Agnieszka Wolańska oraz Nikodem Rozbicki jako Marcin Zawada - wydoroślał, stał się odpowiedzialny i pracuje obecnie jako kierownik schroniska dla zwierząt, ale ślubne plany pokrzyżuje mu anonimowy list. Pojawiają się również nowi bohaterowie, w role których wcielili się znakomici aktorzy starszego pokolenia: Dorota Stalińska jako głośna, barwna i lekko szalona Honorata, Marian Opania jako pewny siebie i uwodzicielski Leopold oraz Karol Strasburger jako czarujący Kazimierz, który stanie na drodze jednej z głównych bohaterek i całkowicie odmieni jej życie. Kto okaże się jego wybranką?

"Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4" zostanie dzisiaj, 14 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:00.