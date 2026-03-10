Polsat przygotował dzisiaj prawdziwą ucztę dla kinomanów. Gwiazdy brytyjskiego kina - Anya Taylor-Joy i Nicholas Hoult - podróżują na odległą wyspę, aby zjeść w ekskluzywnej restauracji. Jej właścicielem jest Ralph Fiennes, który jako charyzmatyczny szef kuchni Julian Słowik przygotowuje menu pełne szokujących niespodzianek. Łapcie za piloty - tego seansu nie można przegapić!

"Menu": thriller z gwiazdorską obsadą

Do ekskluzywnej restauracji Hawthorn, będącej prawdziwą świątynią kulinarnego kunsztu pod wodzą renomowanego szefa kuchni Juliana Słowika (Ralph Fiennes), przybywa grupa wybitnie zamożnych smakoszy o wyrafinowanych upodobaniach. Licząc na niezapomniane doznania kulinarne i niezwykle wyszukaną wielodaniową ucztę, pojawiają się w restauracji: Tyler (Nicholas Hoult) i jego nowa partnerka, Margot (Anya Taylor-Joy), która znalazła się w tym gronie przypadkowo. Pozostałymi gośćmi na kolacji są: krytyk kulinarny Lillian (Janet McTeer); jej redaktor Ted (Paul Adelstein); zamożna para Richard (Reed Birney) i Anne (Judith Light); George (John Leguizamo), aktor filmowy, którego sława już przeminęła, i jego osobista asystentka Felicity (Aimee Carrero); partnerzy biznesowi Soren (Arturo Castro), Dave (Mark St. Cyr) i Bryce (Rob Yang), a także matka Juliana (Rebecca Koon), alkoholiczka.

Nikt z nich nie wie, że tajemniczy geniusz w kuchni ma wielkie plany na wieczór. Ten artysta kulinarny od dziesięcioleci rozciąga granice smaku i wyśmienitej kuchni. Gospodarz może wreszcie odsłonić swoje magnum opus. Ale czy klienci są gotowi na kreatywne szaleństwo Juliana?

Twórcą filmu jest Mark Mylod, zdobywca czterech nagród Emmy za reżyserię przebojowego serialu "Sukcesja".

"Scenariusz świetnie połączył humor i kąśliwą satyrę. Był zabawny ale mroczny i w zaskakujący sposób rzucał oskarżenie na kulturę ekskluzywności. Film łączy ostrą satyrę klasową z humorem" - mówił o filmie producent Adam McKay.

"Menu" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Menu" zostanie dzisiaj, 10 marca, wyemitowany w Polsacie o godz. 23:35.