Co oglądać dzisiaj w telewizji? Polsat wyemituje szaloną komedię sensacyjną z gwiazdorskim duetem na pierwszym planie. Dynamiczne sceny akcji i żarty, które ubawią do łez to przepis na wieczór pełen rozrywki.

"Stuber": brawurowa komedia akcji

Główny bohater filmu "Stuber", czyli Stu (Kumail Nanjiani), to rozmowny, skromny i nieśmiały pracownik sklepu sportowego, który dorabia jako kierowca Ubera. Marzy o założeniu własnej siłowni i spotkaniu miłości życia. Niestety, los nie jest dla niego łaskawy. Pewnego dnia Stu zabiera pasażera o nazwisku Vic Manning (Dave Bautista). To twardy detektyw policji w typie "samca alfa", który po rozwodzie całkowicie poświęcił się pracy, zaniedbując relację ze swoją dorastającą córką, artystką Nicole.

Po operacji laserowej oczu Vic dostaje cynk na temat miejsca pobytu swojego największego wroga. Problem w tym, że przez chwilowe problemy ze wzrokiem nie byłby w stanie go rozpoznać, nawet gdyby stanął tuż przed nim. Potrzebuje więc wsparcia… i wzywa Ubera. Na jego zgłoszenie odpowiada oczywiście Stu. Nagle spokojny kierowca zostaje wciągnięty w niebezpieczną policyjną akcję i musi zrobić wszystko, by nie stracić życia, zdrowia ani pięciogwiazdkowej oceny. Na swój sposób wspiera ich kapitan Angie McHenry (Mira Sorvino).

"Stuber" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Stuber" zostanie dzisiaj, 8 kwietnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:45.