Polsat pokaże dzisiaj spektakularne widowisko. Trzyma w napięciu do ostatniej minuty

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Polsat pokaże dzisiaj film akcji, który powstał na podstawie serii komiksów o jednym z najbardziej ikonicznych złoczyńców. Spektakularne widowisko gwarantowane.

Aaron Taylor-Johnson jako Kraven Łowca oparty o metalową konstrukcję w szklarni, w tle rośliny i schody
Aaron Taylor-Johnson w scenie z filmu "Kraven Łowca"materiały prasowe

Dzisiaj wieczorem widzowie Polsatu zobaczą widowiskowe kino akcji ze świata Marvela. Film "Kraven Łowca" przedstawia historię jednego z najbardziej znanych przeciwników Spider-Mana i pokazuje, jak Sergei Kravinoff stał się bezwzględnym łowcą.

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"Kraven Łowca": epickie widowisko Marvela

W głównej roli występuje Aaron Taylor-Johnson, który wciela się w Sergeia Kravinoffa - człowieka wychowanego przez bezwzględnego ojca, granego przez Russell Crowe. Ich skomplikowana relacja oraz rodzinne konflikty prowadzą bohatera na drogę zemsty i przemocy.

Film rozpoczyna się spektakularną sceną ucieczki z więzienia o zaostrzonym rygorze. W kolejnych retrospekcjach widzowie poznają wydarzenia z młodości Sergeia, gdy podczas polowania w Tanzanii zostaje ciężko ranny. Życie ratuje mu tajemnicza Calypso Ezili, posiadająca mistyczne zdolności. To właśnie wtedy zaczyna się przemiana przyszłego Kravena. Po latach bohater poluje już na przestępców jako legendarny Kraven Łowca. Sytuacja komplikuje się, gdy jego brat Dmitri zostaje porwany, a trop prowadzi do niebezpiecznego Alekseia Sytsevicha, granego przez Alessandro Nivola. Przeciwnik, znany fanom komiksów jako Rhino, dysponuje nadludzką siłą i buduje własne imperium.

Produkcja pokazuje początki kultowego antybohatera Marvela jeszcze przed jego słynnym konfliktem ze Spider-Manem. Za reżyserię odpowiada J.C. Chandor, twórca takich filmów jak "Rok przemocy" czy "Wszystko stracone".

"Kraven Łowca" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Kraven Łowca" zostanie dzisiaj, 9 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.05.

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