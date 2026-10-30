Polsat pokaże dzisiaj widowiskowe kino science fiction z gwiazdorską obsadą. "Terminator: Mroczne przeznaczenie" to kolejna odsłona kultowej serii, w której ludzkość ponownie staje w obliczu śmiertelnego zagrożenia.

"Terminator: Mroczne przeznaczenie": walka o przyszłość ludzkości

Od wydarzeń, w których Sarah Connor (Linda Hamilton) zapobiegła Dniowi Sądu i zmieniła bieg historii, minęły ponad dwie dekady. Tymczasem Dani Ramos (Natalia Reyes) wiedzie spokojne życie w Meksyku u boku ojca i brata. Wszystko zmienia się, gdy na jej drodze pojawia się Rev-9 (Gabriel Luna) - zaawansowany technologicznie Terminator, który przybywa z przyszłości, by ją zlikwidować.

Dani może liczyć na pomoc Grace (Mackenzie Davis), zmodyfikowanej żołnierki z przyszłości. Do walki dołącza również Sarah Connor, która doskonale wie, z jakim zagrożeniem mierzą się bohaterki. Rev-9 nie cofnie się przed niczym, by wykonać zadanie, dlatego kobiety muszą znaleźć sposób na powstrzymanie maszyny. Ich ostatnią nadzieją okazuje się T-800 (Arnold Schwarzenegger), związany z przeszłością Sarah.

Za reżyserię filmu odpowiada Tim Miller, twórca "Deadpoola". Produkcja nawiązuje do wcześniejszych części serii i ponownie stawia w centrum opowieści Sarę Connor, jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek kina science fiction.

"Terminator: Mroczne przeznaczenie" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Terminator: Mroczne przeznaczenie" zostanie wyemitowany dzisiaj, 30 października, o godz. 22:05 w Polsacie.