Film "Lucy" to thriller science fiction w reżyserii Luca Bessona, który miał premierę w 2014 roku. W roli głównej występuje Scarlett Johansson. Polscy widzowie będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć produkcję dzisiaj w nocy w telewizji.

"Lucy": fabuła, obsada

Lucy (Scarlett Johansson) mieszkająca na Tajwanie studentka zostaje namówiona przez swojego chłopaka do dostarczenia ważnej teczki pewnemu biznesmenowi. Zanim jeszcze dziewczyna zorientuje się w co została wplątana, stanie się zakładniczką bezwzględnego pana Janga (Choi Min Sik), na którego rozkaz do organizmu Lucy zostanie chirurgicznie wszyta paczka z silną syntetyczną substancją. Pod jej wpływem ciało dziewczyny zaczyna podlegać niewyobrażalnym transformacjom, a najbardziej doświadcza tego mózg, którego potencjał zostaje uwolniony i osiąga zdumiewające, pozostające dotychczas jedynie w sferze hipotez możliwości... Z ogromną intensywnością zaczyna odczuwać wszystko, co znajduje się wokół niej - powietrze, wibracje, ludzi, nawet grawitację. Rozwijają się u niej również cechy nadludzkie - telepatia, telekineza, niezwykle rozległa wiedza oraz zapierająca dech w piersiach kontrola nad materią.

U boku Johansson w filmie "Lucy" oglądamy m.in. Morgana Freemana, który wciela się w postać profesora Samuela Normana. Produkcja okazała się wielkim sukcesem finansowym. Budżet wynosił zaledwie 40 mln dolarów, a film zarobił ponad 460 mln.

"Lucy" w telewizji. O której i gdzie emisja?

Film "Lucy" zostanie dzisiaj, 2 sierpnia 2025 roku, wyemitowany na kanale Polsat o godz. 21.55.

