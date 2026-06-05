Dziś wieczorem widzowie Polsatu będą mogli zobaczyć epickie widowisko. "Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły" to pełna humoru, akcji i legend morskich opowieść, która zapoczątkowała jedną z najpopularniejszych serii filmowych.

"Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły": spektakularne widowisko

Akcja rozgrywa się na Karaibach w XVIII wieku. Kapitan Jack Sparrow, grany przez Johnny'ego Deppa, traci swój legendarny statek "Czarną Perłę", który zostaje przejęty przez przeklętego Barbossę (Geoffrey Rush). Barbossa atakuje Port Royal i porywa Elizabeth Swann, córkę gubernatora, w którą wciela się Keira Knightley.

Do akcji wkracza Will Turner (Orlando Bloom), który wraz z Jackiem Sparrowem wyrusza w niebezpieczną podróż, by odbić Elizabeth i odzyskać statek. Trop prowadzi ich na tajemniczą wyspę Isla de Muerta, gdzie czeka ich starcie z załogą dotkniętą klątwą - nocą przemieniającą piratów w nieśmiertelne szkielety.

"Klątwa Czarnej Perły" łączy dynamiczną akcję, przygodowy klimat i lekką komedię. To zapadające w pamięć widowisko na stałe zapisało się w historii kina, zgarniając fortunę. Przy szacowanym budżecie wynoszącym 140 milionów dolarów, film zarobił na całym świecie ponad 654 miliony dolarów.

"Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły" zostanie dzisiaj, 5 czerwca, wyemitowany na antenie Polsatu o godz. 19.50.