Polsat pokaże dzisiaj romantyczny przebój, który pokochał cały świat

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Dziś wieczorem na antenie Polsatu zostanie wyemitowana jedna z najpopularniejszych komedii romantycznych początku XXI wieku. "Pokojówka na Manhattanie" to pełna uroku historia o miłości, która rodzi się w najmniej oczekiwanym momencie.

"Pokojówka na Manhattanie"TopFoto / Topfoto / ForumAgencja FORUM

Zwykła dziewczyna zakochuje się w bogatym mężczyźnie. "Pokojówka na Manhattanie" to jedna z najbardziej kultowych komedii romantycznych z początku lat 2000. Już dziś wieczorem widzowie będą mieli ponowną okazję zobaczyć ją w telewizji.

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Paulina Gandor

"Pokojówka na Manhattanie": gwiazdorski duet

Zmagająca się z codziennymi trudnościami Marisa Ventura (Jennifer Lopez) pracuje jako pokojówka w luksusowym hotelu na Manhattanie - Beresford Hotel. Pewnego dnia, w wyniku zbiegu okoliczności, poznaje przystojnego i bogatego Christophera Marshalla (Ralph Fiennes), który pochodzi z szanowanej i znanej rodziny związanej ze światem polityki. Christopher bierze Marisę za hotelowego gościa i zakochuje się w niej. Ich uczucie zostanie jednak wystawione na próbę, kiedy Christopher odkryje kim Marisa jest w rzeczywistości.

"Pokojówka na Manhattanie" to komedia romantyczna z 2002 roku w reżyserii Wayne'a Wanga. Film był dużym sukcesem kasowym - zarobił ponad 150 milionów dolarów na całym świecie. Jednocześnie to jeden z najpopularniejszych tytułów z Jennifer Lopez w roli głównej z lat 2000.

"Pokojówka na Manhattanie" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Pokojówka na Manhattanie" zostanie wyemitowany dzisiaj, 4 czerwca, w Polsacie o godz. 20:35.

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