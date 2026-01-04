Widowisko przygodowe z gatunku fantasy, wyreżyserowane przez Petera Jacksona na podstawie scenariusza, którego współtwórcą był inny wizjoner współczesnego kina, Guillermo del Toro. Film ten to adaptacja legendarnej powieści, autorstwa J.R.R. Tolkiena "Hobbit, czyli tam i z powrotem", będącej wstępem do słynnego "Władcy Pierścieni".

"Hobbit: Niezwykła podróż" to pierwszy film z trylogii "Hobbit", która stanowi prequel do trylogii "Władca Pierścieni" - obie odniosły niebywały sukces komercyjny, wpisując się na stałe do historii sztuki filmowej.

"Hobbit: Niezwykła podróż": przygodowe widowisko

W powieści J.R.R. Tolkiena "Hobbit" (wydanej w 1937 roku), której ekranizacją jest film, opisane są wydarzenia rozgrywające się 60 lat wcześniej niż te z "Władcy Pierścieni". Młody hobbit Bilbo Baggins razem z trzynastoma krasnoludami i czarodziejem Gandalfem, wyrusza na niebezpieczną wyprawę do Samotnej Góry. W jaskini Golluma znajduje magiczny pierścień, który czyni go niewidzialnym.

Tytułową rolę hobbita Bilbo zagrał brytyjski aktor Martin Freeman . W postać Thorina wcielił się Richard Armitage. Gandalfa gra Ian McKellen. W filmie Jacksona, oprócz McKellena, wystąpili także inni aktorzy znani z "Władcy Pierścieni", m.in. Andy Serkis (Gollum), Christopher Lee (Saruman), Cate Blanchett (Galadriela) i Hugo Weaving (Elrond).

Przy tworzeniu "Hobbita" pracowało 850 specjalistów od komputerowych efektów specjalnych i grafiki z mającej siedzibę w Wellington w Nowej Zelandii firmy Weta Digital, której współwłaścicielem jest Jackson. Ich dziełem są m.in. gobliny, trolle oraz skalne giganty. Ekipa realizująca "Hobbita" łączyła różne techniki. Są w filmie np. orki, w które wcielili się aktorzy w charakteryzacji z malowanego silikonu i lateksu - ich wizerunki poddano następnie komputerowej obróbce.

"Hobbit: Niezwykła podróż" przyciągnął do kin prawdziwe tłumy. Produkcja na podstawie powieści J.R.R. Tolkiena przyniosła zyski przekraczające miliard dolarów.

"Hobbit: Niezwykła podróż" dziś w telewizji. Gdzie i kiedy emisja?

Film "Hobbit: Niezwykła podróż" zostanie wyemitowany dzisiaj, 4 stycznia, w Polsacie o godz. 19.55.

