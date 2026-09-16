Polsat pokaże dzisiaj przebojową polską komedię. Bawi i wzrusza

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Rodzina, miłość, szalona podróż przez Polskę i plan, który szybko zaczyna żyć własnym życiem. "Dalej jazda!" pokazuje, że na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno, a najciekawsze historie często zaczynają się wtedy, gdy zbaczamy z wcześniej obranej trasy. Pełna ciepła i humoru polska komedia dzisiaj w Polsacie.

Trzy dorosłe osoby stoją przed niebieskim samochodem, patrząc w jednym kierunku.
"Dalej jazda!"Robert Bartosiewiczmateriały prasowe

"Dalej jazda!": przebojowa polska komedia

Józiek i Ela Gugulakowie mogliby spokojnie cieszyć się emeryturą. Mogliby - ale po co, skoro życie wciąż ma dla nich kilka niespodzianek? Kiedy dowiadują się o ślubie ukochanej wnuczki, postanawiają ruszyć w drogę. Cel jest ważny, determinacji nie brakuje, a kilkaset kilometrów do pokonania? To przecież tylko drobny szczegół.

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Szybko okazuje się jednak, że ta podróż zdecydowanie nie będzie przebiegać zgodnie z planem. Na trasie pojawiają się nieoczekiwane przeszkody, zaskakujące spotkania i sytuacje, których nie przewidziałaby nawet najlepsza nawigacja. Bohaterowie nie zamierzają jednak zawracać. W końcu kiedy ma się przed sobą cel, obok ukochaną osobę i odpowiednią dawkę fantazji, pozostaje tylko jedno: dalej jazda!

Film "Dalej jazda!" w reżyserii Mariusza Kuczewskiego łączy komedię drogi z ciepłą, rodzinną opowieścią o miłości, bliskości i relacjach między pokoleniami. Jest zabawnie, momentami wzruszająco, a przede wszystkim z dużą sympatią dla bohaterów, którzy pokazują, że pesel nie musi wyznaczać ani tempa życia, ani kierunku kolejnej przygody.

Na ekranie zobaczymy znakomitą obsadę, m.in. Mariana Opanię, Małgorzatę Rożniatowską, Mariusza Drężka, Anitę Sokołowską i Wiktora Zborowskiego.

"Dalej jazda!" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Dalej jazda!" zostanie wyemitowany dzisiaj, 16 września, o godz. 20.35 w Polsacie.

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