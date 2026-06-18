Adam Sandler i Jennifer Aniston ponownie zachwycają widzów w przezabawnej komedii. Produkcja ta zdobyła serca milionów i przyniosła imponujące zyski na całym świecie. Dzisiaj wieczorem zostanie wyemitowana w telewizji.

"Żona na niby": o czym jest film?

Danny Maccabee (Adam Sandler) spotyka dziewczynę swoich marzeń (Brooklyn Decker). By zakamuflować powiedziane jej lekkomyślnie kłamstwo, mężczyzna zmusza swoją lojalną asystentkę Katherine (Jennifer Aniston) do udawania jego wkrótce-byłej-żony. Kiedy pojawiają się kolejne kłamstwa, zatuszować je pomagają włączone do gry dzieci Katherine i wkrótce wszyscy trafiają na Hawaje, gdzie czeka na nich absurdalny, wymykający się spod kontroli weekend, który ujawnia, gdzie leżą granice wytrzymałości i jak daleko można posunąć się dla miłości.

Adam Sandler w filmie "Żona na niby" Image Capital Pictures/Film Stills Agencja FORUM

Film "Żona na niby" jest remakiem komedii "Kwiat kaktusa" z 1969 r. Przyciągnął tłumy do kin, zarabiając około 215 milionów dolarów. Sandler i Aniston po sukcesie produkcji ponownie spotkali się na planie jeszcze kilka razy, co stało się gratką dla fanów tej ekranowej pary. Wystąpili m.in. z "Zabójczym rejsie" i kontynuacji o tytule "Zabójcze wesele".

"Żona na niby" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Żona na niby" zostanie dzisiaj, 18 czerwca, wyemitowany na kanale Polsat o godz. 20.00.