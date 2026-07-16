Już dziś na antenie Polsatu widzowie będą mogli zobaczyć "27 sukienek" - popularną komedię romantyczną z Katherine Heigl w roli głównej. To lekka i pełna humoru opowieść o kobiecie, która przez lata pomagała innym spełniać ich ślubne fantazje, zapominając przy tym o własnym szczęściu.

"27 sukienek": ponadczasowa komedia romantyczna

Jane Nichols (Katherine Heigl) to idealna druhna - zawsze gotowa pomóc przyjaciółkom i zorganizować ich najważniejszy dzień w życiu. Ma za sobą aż 27 występów w roli druhny, jednak sama nigdy nie doczekała się własnego wymarzonego ślubu. Na co dzień pracuje jako asystentka swojego szefa George'a (Edward Burns), w którym od dawna jest skrycie zakochana. Jej uporządkowane życie komplikuje się, gdy poznaje cynicznego dziennikarza Kevina (James Marsden) oraz gdy do miasta wraca jej młodsza siostra Tess (Malin Akerman).

Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza, gdy Jane odkrywa, że George zaczyna interesować się Tess, a ona sama może zostać zmuszona do organizowania ślubu mężczyzny, którego od dawna kocha. W tym samym czasie Kevin próbuje przekonać Jane, że powinna przestać żyć wyłącznie dla innych i w końcu zawalczyć o własne szczęście.

"27 sukienek" to film z 2008 roku w reżyserii Anne Fletcher, znanej również z takich produkcji jak "Narzeczony mimo woli" czy "Step Up: Taniec zmysłów". Za scenariusz odpowiada Aline Brosh McKenna.

Choć produkcja otrzymała mieszane opinie krytyków, szybko zdobyła sympatię widzów i stała się jedną z najpopularniejszych komedii romantycznych swojej dekady.

"27 sukienek" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "27 sukienek" zostanie wyemitowany dzisiaj, 16 lipca, o godz. 19:55 na antenie Polsatu.