Polsat pokaże dzisiaj przebojową komedię kryminalną

Polsat pokaże dziś komedię kryminalną z Melissą McCarthy i Jasonem Batemanem w rolach głównych. "Złodziej tożsamości" w reżyserii Setha Gordona to historia mężczyzny, którego spokojne życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy odkrywa, że ktoś podszywa się pod niego i korzysta z jego pieniędzy.

"Złodziej tożsamości": przebojowy duet w roli głównej

Diana (Melissa McCarthy) prowadzi rozrzutny tryb życia na przedmieściach Miami. Podszywając się pod Sandy'ego Bigelow Pattersona (Jason Bateman) spełnia wszystkie swoje zachcianki nie zdając sobie sprawy, że jej podstęp może w końcu wyjść na jaw. Prawdziwy Sandy, mając tylko tydzień na odnalezienie i sprowadzenie Diany do Denver, przekonuje się, że odzyskanie własnej tożsamości nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać.

"Złodziej tożsamości" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Złodziej tożsamości" zostanie dzisiaj, 11 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:40.