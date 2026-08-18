Polsat pokaże dziś wieczorem "Dżentelmenów" - pełną czarnego humoru historię o gangsterach, przekrętach i walce o wielomilionowe imperium. Za kamerą stanął Guy Ritchie, a na ekranie zobaczymy m.in. Matthew McConaugheya, Hugh Granta, Colina Farrella i Charliego Hunnama.

"Dżentelmeni": błyskotliwy kryminał gangsterski

Mickey Pearson (Matthew McConaughey) zbudował w Anglii ogromne imperium marihuany, wykorzystując między innymi posiadłości zubożałej brytyjskiej arystokracji. Po latach działalności postanawia jednak sprzedać biznes i przejść na emeryturę.

Szybko okazuje się, że znalezienie kupca nie będzie największym problemem. Na jego interesy czyhają konkurenci, gangsterzy i bezwzględni biznesmeni. W sprawę angażują się m.in. Matthew Berger (Jeremy Strong), chiński kryminalista "Suche Oczko" (Henry Golding), a także ekscentryczny "Trener" (Colin Farrell).

Całą historię poznajemy z perspektywy prywatnego detektywa (Hugh Grant), który próbuje wykorzystać swoją wiedzę o interesach Mickeya do własnych celów. Rozpoczyna się pełna zwrotów akcji gra, w której każdy ma coś do ugrania i każdy może zostać oszukany.

W obsadzie znaleźli się również Michelle Dockery jako Rosalind, żona Mickeya, oraz Charlie Hunnam jako jego prawa ręka, Raymond.

"Dżentelmeni" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Dżentelmeni" zostanie dzisiaj, 18 sierpnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:00.