Polsat pokaże dzisiaj ponadczasowy klasyk. Tego nie można przegapić

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

"Jerry Maguire" to jeden z najsłynnejszych filmów lat 90. To połączenie historii o świecie sportu, ambicji i sukcesie z opowieścią o poszukiwaniu własnych wartości. Produkcja Camerona Crowe'a z 1996 roku przyniosła Tomowi Cruise'owi jedną z najważniejszych ról w karierze, a Cuba Gooding Jr. zdobył za nią Oscara.

Tom Cruise w roli Jerry'ego Maguire'a w białej koszuli i poluzowanym krawacie rozmawia przez telefon komórkowy.
Tom Cruise w filmie "Jerry Maguire" Rights Managed / Mary Evans Picture Librar / ForumAgencja FORUM

"Jerry Maguire": klasyka kina lat 90.

Tytułowy bohater, czyli Jerry Maguire (Tom Cruise), jest odnoszącym sukcesy agentem sportowym, pracującym w dużej firmie. Kiedy zaczyna odczuwać moralne dylematy związane z bezdusznym traktowaniem sportowców, postanawia napisać manifest wzywający do większej etyki w branży. Jego przełożeni nie podzielają jednak tej wizji i zwalniają go z pracy.

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Jerry postanawia rozpocząć działalność na własną rękę. Jednak niemal wszyscy jego klienci odwracają się od niego - z wyjątkiem ekscentrycznego futbolisty Roda Tidwella (Cuba Gooding Jr.) oraz sekretarki Dorothy Boyd (Renée Zellweger), która decyduje się opuścić firmę i mu pomóc.

Za reżyserię i scenariusz filmu "Jerry Maguire" z 1996 roku odpowiada Cameron Crowe. Cuba Goodinga Jr. został nagrodzony Oscarem za najlepszą rolę drugoplanową, a do Toma Cruise'a powędrował Złoty Glob za najlepszą rolę w filmie komediowym lub musicalu. Produkcja okazała się kinowym hitem - zarobiła ponad 270 milionów dolarów na całym świecie.

"Jerry Maguire" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Jerry Maguire" zostanie dzisiaj, 6 sierpnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.20.

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