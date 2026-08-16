Polsat pokaże dziś wieczorem "Armageddon" - widowiskowy hit z Brucem Willisem w roli głównej. Film Michaela Baya to pełna emocji opowieść o walce z czasem, od której zależą losy całej ludzkości.

"Armageddon": legendarny film przyciąga kolejne pokolenia widzów

"Armageddon" to jeden z najbardziej rozpoznawalnych filmów katastroficznych końca lat 90. Za reżyserię odpowiada Michael Bay, a w obsadzie znaleźli się m.in. Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler i Billy Bob Thornton.

Naukowcy NASA odkrywają, że za osiemnaście dni zderzy się z Ziemią ogromna asteroida dorównująca wielkością stanowi Teksas. By zapobiec katastrofie, szef NASA Dan Truman (Billy Bob Thornton) decyduje się na wysłanie promu kosmicznego ze śmiertelnie niebezpieczną misją: uczestnicy wyprawy mają wywiercić w asteroidzie otwory i umieścić w nich ładunki nuklearne. Jedynym człowiekiem zdolnym do pokierowania wyprawą jest Harry Stamper (Bruce Willis) - światowej klasy specjalista, który całe życie spędził na platformach wiertniczych, pracując dla kompanii naftowych. Los całej ludzkości i przyszłość Ziemi spoczywa w jego rękach.

Film z 1998 roku stał się wielkim przebojem kinowym i do dziś pozostaje jednym z najbardziej epickich widowisk katastroficznych.

"Armageddon" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Armageddon" zostanie dzisiaj, 16 sierpnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19:55.