Film "Diabeł ubiera się u Prady" to jedna z najbardziej rozpoznawalnych produkcji o świecie mody, która od lat cieszy się statusem kultowego hitu. Powstał na podstawie bestsellerowej powieści Lauren Weisberger i w przystępny, a jednocześnie błyskotliwy sposób pokazuje kulisy pracy w prestiżowym magazynie modowym.

Already today viewers will see this hit comedy on television.

"Diabeł ubiera się u Prady": ponadczasowa komedia

Film "Diabeł ubiera się u Prady" trafił do kin w 2006 roku i był adaptacją bestsellerowej powieści Lauren Weisberger. Opowiadał historię Andy Sachs (Anne Hathaway), młodej dziennikarki, która podejmuje pracę u nieprzewidywalnej i despotycznej Mirandy Priestly (Meryl Streep) - redaktor naczelnej fikcyjnego, lecz niezwykle prestiżowego magazynu "Runway". Andy szybko przekonuje się, że Miranda to klasyczna szefowa "z piekła rodem". Swoich pracowników traktuje jak służących, wymaga całkowitej dyspozycyjności i nie uznaje sprzeciwu.

W filmie występują także Emily Blunt oraz Stanley Tucci, a produkcja zdobyła uznanie widzów dzięki świetnym dialogom, znakomitym kreacjom aktorskim i ikonicznym stylizacjom. Szczególne uznanie przypadło roli Meryl Streep, która otrzymała nominację do Oscara.

"Diabeł ubiera się u Prady" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Diabeł ubiera się u Prady" zostanie dzisiaj, 31 marca, wyemitowany w Polsacie o godz. 21.40.