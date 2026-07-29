Dziś wieczorem Polsat pokaże jedną z najpopularniejszych komedii romantycznych końca lat 2000. "Brzydka prawda" z Katherine Heigl i Gerardem Butlerem to pełna humoru historia o zderzeniu dwóch zupełnie różnych spojrzeń na miłość, związki i randkowanie.

"Brzydka prawda": kultowa komedia romantyczna

Abby (Katherine Heigl) to niezwykle utalentowana i ambitna producentka popularnego programu telewizyjnego. W sprawach sercowych jest bardzo wymagająca i w związku z tym wciąż szuka idealnego mężczyzny. Pewnego dnia spotyka ją niemiła niespodzianka. Zostaje zmuszona przez szefa do współpracy z szowinistycznym gwiazdorem Mike'em (Gerard Butler). Parze ciężko się dogadać. Obydwoje mają zupełnie inne poglądy na temat relacji damsko-męskich. W końcu Abby daje się namówić na pewien eksperyment. Postanawia, że w swoim nowym, dobrze rokującym związku zastosuje się do rad Mike'a.

Za reżyserię filmu odpowiada Robert Luketic, twórca m.in. "Legalnej blondynki". Scenariusz napisały Kirsten Smith i Karen McCullah, autorki związane z popularnymi komediami romantycznymi. W obsadzie, obok Katherine Heigl i Gerarda Butlera, znaleźli się także Eric Winter, Bree Turner, John Michael Higgins i Cheryl Hines.

"Brzydka prawda" okazała się dużym sukcesem komercyjnym. Przy budżecie wynoszącym około 38 mln dolarów film zarobił na świecie ponad 200 mln dolarów, zdobywając popularność szczególnie wśród fanów lekkich historii romantycznych. Choć krytycy zwracali uwagę na schematyczną fabułę i wykorzystanie stereotypów dotyczących kobiet oraz mężczyzn, widzowie docenili przede wszystkim chemię między głównymi aktorami i zabawne dialogi.

Produkcja wpisała się w nurt popularnych komedii romantycznych z końca pierwszej dekady XXI wieku, obok takich tytułów jak "27 sukienek" czy "Narzeczony mimo woli".

"Brzydka prawda" dziś w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Brzydka prawda" zostanie wyemitowany dzisiaj, 29 lipca, o godz. 20.00 na antenie Polsatu.