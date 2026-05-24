Dziś w nocy widzowie Polsatu będą mogli zobaczyć jedną z najgłośniejszych komedii sprzed lat. "Druhny" w reżyserii Paula Feiga, czyli ponadczasowa historia o przyjaźni, rywalizacji i kryzysach w dorosłym życiu.

Główna bohaterka, Annie (Kristen Wiig), przeżywa trudny okres - traci pracę, ma problemy finansowe i chaotyczne życie osobiste. Gdy jej najlepsza przyjaciółka Lillian (Maya Rudolph) zaręcza się i prosi ją o zostanie honorową druhną, Annie stara się sprostać zadaniu. Szybko jednak okazuje się, że przygotowania do ślubu zamieniają się w serię coraz bardziej absurdalnych i katastrofalnych sytuacji, a napięcie między druhnami tylko rośnie. W tle rozgrywa się rywalizacja z perfekcyjną Helen (Rose Byrne).

W obsadzie znaleźli się m.in. Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Chris O'Dowd oraz Melissa McCarthy, której rola przyniosła międzynarodową rozpoznawalność. "Druhny" okazały się ogromnym sukcesem kasowym i są dziś uznawane za jedną z najważniejszych komedii, która przetrwała próbę czasu.

Film "Druhny" zostanie dziś, 24 maja, wyemitowany w Polsacie o godz. 23.55.