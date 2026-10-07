"Kochaj albo rzuć" to trzecia część komediowej trylogii o dwóch zwaśnionych rodzinach. Film Sylwestra Chęcińskiego miał premierę w 1977 roku i jest kontynuacją kultowych "Samych swoich" oraz "Nie ma mocnych".

Dzisiaj późnym wieczorem widzowie będą mieli kolejną okazję zobaczyć film w telewizji.

"Kochaj albo rzuć": komedia bawi Polaków od dekad

Pierwsza część opowiadała o losach dwóch zwaśnionych rodzin, które krótko po zakończeniu II wojny światowej zmuszone są wyjechać z Kresów Wschodnich i osiedlić się na Ziemiach Odzyskanych. Ich kłótnie sięgają jeszcze czasów przedwojennych. Spór trwa o miedzę i krowę Kargula, która weszła Pawlakom w szkodę. W części drugiej Kargul i Pawlak postanawiają poszukać męża dla swojej 18-letniej wnuczki Ani. W części trzeciej seniorowie obu rodów oraz ich wnuczka Ania otrzymują od brata Kazimierza, Johna Pawlaka zaproszenie do Chicago...

Kiedy przyjeżdżają na miejsce okazuje się, że John zmarł. Podczas pogrzebu rodzina poznaje Shirley, córkę zmarłego. Dla Pawlaka wiadomość o jej istnieniu jest ogromnym zaskoczeniem.

W głównych rolach ponownie wystąpili Wacław Kowalski jako Kazimierz Pawlak oraz Władysław Hańcza jako Władysław Kargul. Towarzyszy im Anna Dymna, która wcieliła się w Anię.

"Kochaj albo rzuć" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Kochaj albo rzuć" zostanie dzisiaj, 7 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:00.