Dzisiaj w nocy widzowie Polsatu zobaczą jeden z największych polskich hitów sensacyjnych ostatnich lat. "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" w reżyserii Patryka Vegi przyciągnął miliony widzów do kin, a dziś zostanie wyemitowany w telewizji.

"Pitbull. Niebezpieczne kobiety": o czym jest film?

Fabuła skupia się na dwóch młodych policjantkach - Zuzie (Joanna Kulig) oraz Jadźce (Anna Dereszowska), które dopiero rozpoczynają służbę i szybko trafiają do bezwzględnego świata warszawskiej przestępczości. W pracy pomagają im doświadczeni funkcjonariusze: Majami (Piotr Stramowski) oraz Gebels (Andrzej Grabowski).

Bohaterki muszą zmierzyć się nie tylko z mafią paliwową i skorumpowanymi przełożonymi, ale również z problemami w życiu prywatnym. Na ekranie pojawiają się także Magdalena Cielecka jako bezwzględna Somalia, Sebastian Fabijański w roli gangstera Cukra czy Alicja Bachleda-Curuś jako Drabina.

"Pitbull. Niebezpieczne kobiety" był kontynuacją filmu "Pitbull. Nowe porządki" i okazał się ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Produkcja przyciągnęła do kin miliony widzów i stała się jednym z najgłośniejszych polskich filmów 2016 roku.

Film wyróżnia typowy dla Vegi styl - dynamiczny montaż, brutalne sceny, czarny humor i wyraziste postacie balansujące między światem policji a przestępczym półświatkiem.

"Pitbull. Niebezpieczne kobiety" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" dziś, 15 maja, w Polsacie o godz. 23:15.