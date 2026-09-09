Polsat pokaże dziś wieczorem film "Piep*zyć Mickiewicza", który zdobył ogromną popularność wśród nastoletnich widzów. W głównej roli występuje Dawid Ogrodnik, a partnerują mu młodzi, debiutujący aktorzy.

"Piep*zyć Mickiewicza": młodzież pokochała ten film

Film opowiada historię Jana Sienkiewicza (Dawid Ogrodnik), pisarza i wykładowcy, który po wyrzuceniu z uczelni rozpoczyna pracę jako nauczyciel języka polskiego w warszawskim liceum. Trafia do klasy IIB, uznawanej za najbardziej problematyczną w całej szkole. Zbuntowani uczniowie nie mają najlepszej opinii, a nauczyciele dawno przestali wierzyć, że można coś jeszcze z nimi zrobić.

W obsadzie, obok Dawida Ogrodnika, znaleźli się m.in. Weronika Książkiewicz i Joanna Liszowska. Ważną część filmu stanowi młoda obsada, w której wystąpili debiutanci: Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Igor Pawłowski, Ada Grodzka, Krystian Embradora, Artur Gwizdak i Aleksandra Izydorczyk.

"To film o młodych i dla młodych, przez nich w dużej mierze tworzony. To filmowa opowieść o przyjaźni, miłości, buncie, czyli o młodości, która musi się też wyszumieć. Wielkim atutem tego filmu, oprócz doświadczonych aktorów, jest młoda obsada, świeże, nieznane jeszcze twarze. Dzięki nim i ich osobowościom staramy się wykreować autentyczny świat licealistów" - opowiadała reżyserka Sara Bustamante-Drozdek.

"Piep*zyć Mickiewicza" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Piep*zyć Mickiewicza" zostanie dzisiaj, 9 września, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:35.