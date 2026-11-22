"Szczęścia chodzą parami": urocza komedia romantyczna

Malwina (Weronika Książkiewicz), przebojowa projektantka samochodów, zakochuje się w Brunonie (Michał Żurawski), wziętym terapeucie par. Choć potrafi on uratować każdy związek, to jego własne historie miłosne tworzą serię spektakularnych katastrof. Przystojny i zabawny, mógłby być mężczyzną marzeń, gdyby nie to, że na kobiety działa jak czarny kot. Sprowadza na swoje wybranki pecha, który z hukiem kończy najbardziej płomienny romans.

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Nieświadoma ryzyka Malwina, ulega jego czarowi od pierwszego wejrzenia. Mimo że w jej życiu rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń, Bruno nie zamierza się tym razem poddać. Aby uratować miłość swojego życia, musi znaleźć przyczynę swoich sercowych porażek. Nie uda mu się to jednak bez odrobiny szczęścia.

Za reżyserię filmu "Szczęścia chodzą parami" odpowiada Bartosz Prokopowicz. U boku Książkiewicz i Żurawskiego wystąpili także: Antoni Królikowski, Klaudia Halejcio i Tomasz Karolak.

"Szczęścia chodzą parami" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Szczęścia chodzą parami" zostanie wyemitowany dzisiaj, 22 listopada, w Polsacie o godz. 22:40.