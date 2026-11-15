"Cały ten seks" to pełna humoru opowieść o miłości, pożądaniu i oczekiwaniach, które nie zawsze idą w parze. W obsadzie znaleźli się m.in. Katarzyna Warnke, Piotr Stramowski, Magdalena Lamparska i Michał Czernecki.

"Cały ten seks": sześć par i wiele skrywanych pragnień

Zofia (Katarzyna Warnke) i Artur (Michał Czernecki) to dojrzała para na krawędzi rozwodu. Do czego się posuną, aby na nowo wzbudzić ogień pożądania? Alicja (Magdalena Lamparska) i Robert (Piotr Witkowski) desperacko próbują począć dziecko. Ona marzy tylko o ciąży, on jest skoncentrowany na swojej karierze - oboje potrzebują odrobiny spontaniczności, albo nigdy nie poczną potomka.

Iza (Natalia Sierzputowska) i Tomek (Nicolas Przygoda) to para nastolatków, którzy dopiero zaczynają swoją podróż, balansując pomiędzy ekscytacją a niepewnością. Anna (Anna Karmarczyk) i Marek (Piotr Stramowski) są w sobie zakochani, ale mają absolutnie różne oczekiwania wobec życia - ona po siedmiu latach związku marzy o pierścionku zaręczynowym, on gardzi instytucją, jaką jest małżeństwo.

Ola (Laura Breszka) i Olek (Otar Saralidze) dla "podkręcenia" temperatury w sypialni postanawiają eksperymentować z przebraniami. Amelia (Wiktoria Filus) i Maks (Mateusz Wieclawek) to osoby z niepełnosprawnościami. Ona nie dosłyszy, on jest głuchoniemy i chociaż połączył ich przypadek, to w ich przypadku Kupidyn trafił idealnie.

"Cały ten seks" wyreżyserował ją Tomasz Mandes, który rozgłos zdobył filmową serią "365 dni". Scenariusz, będący adaptacją, napisali: Łukasz Światowiec (cykl "Planeta Singli") i Maciej Kawalski ("Niebezpieczni dżentelmeni").

"Cały ten seks" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Cały ten seks" zostanie wyemitowany dzisiaj, 15 listopada, w Polsacie o godz. 23:00.