"Bez litości 3. Ostatni rozdział": epickie widowisko akcji

W trzeciej i zarazem ostatniej części przebojowej trylogii "Bez litości" zdobywca dwóch Oscarów Denzel Washington jako Robert McCall znajduje dom w południowych Włoszech i staje w obronie swoich nowych przyjaciół.

Odkąd Robert McCall (Denzel Washington) porzucił swoje dotychczasowe życie, z trudem pogodził się ze strasznymi czynami, które popełnił w przeszłości. Ukojenie znajduje w wymierzaniu sprawiedliwości w imieniu potrzebujących. Znajdując się w południowych Włoszech odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów. Gdy wydarzenia przybierają zły obrót, McCall wie, co musi zrobić: stać się obrońcą swoich przyjaciół, podejmując walkę z mafią.

Film "Bez litości 3. Ostatni rozdział" ukazał się w kinach w 2023 roku. Spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno krytyków, jak i widzów. Krytycy chwalili film za scenariusz i rozwinięcie postaci McCalla. Doceniono również świetne zdjęcia autorstwa Roberta Richardsona oraz urokliwe włoskie plenery.

Za reżyserię filmu odpowiada Antoine Fuqua, który nakręcił również dwie poprzednie części serii. "Bez litości 3. Ostatni rozdział" zamyka historię bohatera granego przez Denzela Washingtona, a w obsadzie znalazła się także Dakota Fanning.

"Bez litości 3. Ostatni rozdział" dzisiaj w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Bez litości 3: Ostatni rozdział" zostanie wyemitowany dzisiaj, 9 listopada, o godzinie 20:35 na antenie Polsatu.