"Znachor": megahit w Polsacie

"Znachor" to uniwersalna opowieść o miłości, rozgrywająca się w Polsce okresu międzywojennego. Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur (Leszek Lichota) jest u szczytu kariery medycznej, gdy niespodziewanie opuszcza go żona, zabierając ze sobą ukochaną córką, Marysię. Gdy pogrążony w rozpaczy po stracie rodziny trafia do podejrzanej dzielnicy Warszawy, główny bohater zostaje napadnięty i dotkliwie pobity. Pada ofiarą rabunku i w wyniku urazów głowy traci pamięć. Uznany za zmarłego, odtąd żyje jak włóczęga. Piętnaście lat później zapomniany i biedny pojawia się na prowincji. Nie będąc świadomy swojej prawdziwej tożsamości, posługuje się fikcyjnym nazwiskiem Antoni Kosiba. Ale nawet po latach amnezji profesor Wilczur sporadycznie wraca wspomnieniami do szczęśliwych, ich wspólnych chwil z dzieciństwa córki, jest też w stanie praktykować swój zawód. Pomaganie najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących ludziom na wsi staje się jego powołaniem, zostaje znachorem.

Reklama

Kiedy przypadkowo ponownie spotyka swoją córkę, Marysię (Maria Kowalska), ona jest już dorosłą, niezależną, młodą kobietą, która zakochała się pierwszą miłością i za to uczucie przyjdzie jej zapłacić wysoką cenę. Nie rozpoznają się, ale bardzo nawzajem potrzebują swojej pomocy.

"Znachor" z 2023 roku w reżyserii Michała Gazdy to trzecia, najnowsza adaptacja kultowej powieści autorstwa Tadeusza Dołęgy-Mostowicza. Wcześniejsze pochodzą z 1937 i 1981 roku. W roli głównej wystąpił Leszek Lichota, na ekranie partnerowali mu: Ignacy Liss, Maria Kowalska, Anna Szymańczyk, Mirosław Haniszewski, Mikołaj Grabowski, Izabela Kuna, Paweł Tomaszewski, Małgorzata Mikołajczak i Łukasz Szczepanowski.

Film zadebiutował na Netfliksie jesienią 2023 roku i podbił serca widzów, co okazało się być sporym osiągnięciem. Miliony Polaków pokochało wersję w reżyserii Jerzego Hoffmana, dlatego pozytywne recenzje na temat filmu Michała Gazdy można uznać za spory sukces. "Znachora" oglądają widzowie nie tylko w Polsce. Już w pierwszym tygodniu od premiery produkcja trafiła do pierwszej dziesiątki zestawienia najpopularniejszych produkcji nieanglojęzycznych.

"Znachor" w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Znachor" zostanie dzisiaj, 6 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 20.35. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć powtórkę w sobotę, 11 października, o godz. 21.40, również w Polsacie.

Czytaj więcej: Anna Szymańczyk: Teraz jest na szczycie, ale przez lata słyszała, że jest "za duża"