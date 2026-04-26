"Jeszcze dłuższe zaręczyny" w reżyserii Nicholasa Stollera to ciepła komedia romantyczna, która z humorem i nutą refleksji pokazuje, jak skomplikowana potrafi być droga do ślubu. W rolach głównych występują Jason Segel oraz Emily Blunt.

"Jeszcze dłuższe zaręczyny": niebanalna komedia romantyczna

Historia skupia się na parze narzeczonych, którzy - zamiast szybko stanąć na ślubnym kobiercu - wciąż odkładają ten moment. Na ich drodze pojawiają się kolejne przeszkody: wyzwania zawodowe, presja ze strony rodziny i codzienne problemy, które stopniowo wystawiają ich związek na próbę. Każda decyzja oddala ich od upragnionego "tak", a jednocześnie zmusza do zastanowienia się, czego naprawdę od siebie oczekują.

Choć film pełen jest zabawnych sytuacji i lekkiego humoru, wielu widzów zwraca uwagę, że to także opowieść o dojrzewaniu w związku i mierzeniu się z kryzysami.

Produkcja "Jeszcze dłuższe zaręczyny" pokazuje, że miłość to nie tylko romantyczne chwile, ale też kompromisy, cierpliwość i gotowość do zmian.

"Jeszcze dłuższe zaręczyny" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Jeszcze dłuższe zaręczyny" zostanie dzisiaj, 26 kwietnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:30. To idealna propozycja na wieczór z lekkim, ale niebanalnym kinem romantycznym.