"Niepamięć" to niezwykła produkcja science fiction, która przenosi widzów do 2077 roku. To mroczne czasy, w których Ziemia nie jest już być przestrzenią zdatną do życia, a ludzkość zmuszona jest do ewakuacji na inne planety.

W 2005 roku czyli pięć lat przed wyreżyserowaniem swojego pierwszego filmu "TRON: dziedzictwo" ("TRON: Legacy"), Joseph Kosinski napisał 12-stronicowe opowiadanie zatytułowane "Oblivion" ("Niepamięć"). W tej opowieści science fiction, która rozgrywa się sześćdziesiąt lat po inwazji obcych na Ziemię i jej napromieniowaniu obserwujemy odbywającego misje na zniszczonej planecie Jacka, który nie jest pewien swojego miejsca we wszechświecie. Chociaż jest ostatnim mechanikiem serwisującym drony, który stacjonuje na Ziemi, mężczyzna zaczyna kwestionować autorytety i zostaje wciągnięty w walkę o ocalenie świata, który kiedyś znał.

"Niepamięć": film sci-fi, który wbija w fotel

"Niepamięć" jest produkcją z niewielką, choć niezwykłą obsadą. W związku z tym, że scenarzyści skonstruowali narrację w oparciu o kilka postaci, było jasne, że należało do projektu zaangażować jak najlepszych aktorów, którzy będą w stanie tchnąć życie w opowieść i przyciągnąć spore grono widzów.

Kiedy Joseph Kosinski zastanawiał się, kto mógłby być idealnym Jackiem, Tom Cruise znajdował się na szczycie jego listy. Jakież jednak było jego zdziwienie, gdy odebrał telefon od agenta aktora z informacją, że Cruise zaznajomił się z opowiadaniem i stworzonym później na jego podstawie ashcanem (prototypowym komiksem). Po trzygodzinnym spotkaniu Cruise potwierdził, że jest gotowy na realizację projektu Kosinskiego.

"Przeczytałem opowiadanie i widziałem reklamy, które zrobił Joe. Dlatego do niego zadzwoniłem. Spotkaliśmy się, pokazał mi fragmenty TRONU. Pomyślałem wtedy, 'Ten facet to świetny filmowiec i utalentowany człowiek'. Chociaż nie zrobiłem filmu science fiction od czasu Raportu mniejszości (Minority Report), uwielbiam ten gatunek i wiedziałem, że Joe się w nim sprawdzi" - uzasadniał swoje zainteresowanie projektem Tom Cruise.

Do obsady z czasem dołączyły także Olga Kurylenko jako Julia i Andrea Riseborough, która za rolę Victorii otrzymała nominację do nagrody BAFTA. W rolę moralnie niejednoznacznego przywódcy ruchu oporu Beecha, wcielił się laureat Oscara, Morgan Freeman.

"Elementami, które z pewnością wyróżniają Niepamięć są kreatywność, kostiumy, scenografia i wykorzystane rekwizyty. To zupełnie odrębny świat, a Joe jest perfekcjonistą, z którym praca to przyjemność. Dokładnie wie, czego chce" - tłumaczył decyzję podjęcia współpracy z Kosinskim.

"Niepamięć": kiedy i gdzie emisja?

Film "Niepamięć" zostanie dzisiaj, 14 listopada, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:15.

