Polsat pokaże dzisiaj najpiękniejszą historię miłosną ostatnich lat
Oparty na bestsellerowej powieści film "Zanim się pojawiłeś przedstawia wzruszającą historię miłosną Louisy i Willa. Od lat przyciąga tłumy widzów przed telewizory i wzrusza do łez. Już dziś wieczorem będzie można go obejrzeć w Polsacie.
Film "Zanim się pojawiłeś" jest adaptacją bestsellerowej powieści autorstwa JoJo Moyes o tym samym tytule. Uznawana za jedną najpiękniejszych historii o miłości ostatnich lat.
Louisie "Lou" Clark (Emilia Clarke) mieszka w małym angielskim miasteczku, na przekór modzie ubiera się nadzwyczaj kolorowo i jeszcze nie zdecydowała, co chciałaby robić w życiu. 26-latka marzy o studiach, ale dla dobra rodziny podejmuje różne dorywcze prace. Staje przed najpoważniejszym wyzwaniem zawodowym, gdy dostaje posadę opiekunki sparaliżowanego Willa Traynora (Sam Claflin) - młodego, zamożnego bankiera i aktywnego sportowca, którego życiowe plany zniweczyło tragiczne zdarzenie dwa lata temu w Londynie.
Matka Willa (Janet McTeer) i jego ojciec (Charles Dance) mają nadzieję, że żywiołowa osobowość Lou podniesie na duchu ich syna, który po wypadku popadł w depresję. Will jest początkowo oziębły w stosunku do ekscentrycznej opiekunki. Tymczasem jego była dziewczyna odwiedza go i ujawnia, że zamierza poślubić jego byłego najlepszego przyjaciela. To bolesne przeżycie, ale Will decyduje się wziąć udział w tej uroczystości i Lou będzie mu towarzyszyć. Niegdyś pełen energii, dziś cyniczny do szpiku kości, Will stracił nadzieję na szczęście. Gdy zbliżają się do siebie, Lou odkrywa, że on jest kulturalny i światowy, w przeciwieństwie do jej prostego życia spędzonego z rodzicami lub chłopakiem. Między Lou i Willem rodzi się uczucie. Ale czy to wystarczy, by przywrócić mu chęć do życia?
Film zdobył wielką popularność, szczególnie wśród fanów literatury romantycznej, i stał się ważnym głosem w dyskusji o jakości życia i granicach osobistej decyzji. "Zanim się pojawiłeś" po seansie na długo zostaje w pamięci widza.
Film "Zanim się pojawiłeś" zostanie dzisiaj, 15 stycznia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.
Czytaj więcej: Nie tylko "Bridgertonowie"! Odkryj ukryte perełki komedii romantycznych na Netflixie!