Film "Zanim się pojawiłeś" jest adaptacją bestsellerowej powieści autorstwa JoJo Moyes o tym samym tytule. Uznawana za jedną najpiękniejszych historii o miłości ostatnich lat.

"Zanim się pojawiłeś": historia, która wyciska łzy

Louisie "Lou" Clark ( Emilia Clarke ) mieszka w małym angielskim miasteczku, na przekór modzie ubiera się nadzwyczaj kolorowo i jeszcze nie zdecydowała, co chciałaby robić w życiu. 26-latka marzy o studiach, ale dla dobra rodziny podejmuje różne dorywcze prace. Staje przed najpoważniejszym wyzwaniem zawodowym, gdy dostaje posadę opiekunki sparaliżowanego Willa Traynora ( Sam Claflin ) - młodego, zamożnego bankiera i aktywnego sportowca, którego życiowe plany zniweczyło tragiczne zdarzenie dwa lata temu w Londynie.

Matka Willa (Janet McTeer) i jego ojciec (Charles Dance) mają nadzieję, że żywiołowa osobowość Lou podniesie na duchu ich syna, który po wypadku popadł w depresję. Will jest początkowo oziębły w stosunku do ekscentrycznej opiekunki. Tymczasem jego była dziewczyna odwiedza go i ujawnia, że zamierza poślubić jego byłego najlepszego przyjaciela. To bolesne przeżycie, ale Will decyduje się wziąć udział w tej uroczystości i Lou będzie mu towarzyszyć. Niegdyś pełen energii, dziś cyniczny do szpiku kości, Will stracił nadzieję na szczęście. Gdy zbliżają się do siebie, Lou odkrywa, że on jest kulturalny i światowy, w przeciwieństwie do jej prostego życia spędzonego z rodzicami lub chłopakiem. Między Lou i Willem rodzi się uczucie. Ale czy to wystarczy, by przywrócić mu chęć do życia?

Film zdobył wielką popularność, szczególnie wśród fanów literatury romantycznej, i stał się ważnym głosem w dyskusji o jakości życia i granicach osobistej decyzji. "Zanim się pojawiłeś" po seansie na długo zostaje w pamięci widza.

"Zanim się pojawiłeś" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Zanim się pojawiłeś" zostanie dzisiaj, 15 stycznia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.

