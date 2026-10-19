Polsat pokaże dziś polski thriller kryminalny "Napad", którego akcja rozgrywa się w Warszawie w latach 90. Olaf Lubaszenko wciela się w byłego policjanta, który dostaje szansę na powrót do służby. Musi rozwiązać sprawę brutalnego napadu na bank, a śledztwo szybko prowadzi go do grupy młodych mężczyzn.

"Napad": wehikuł czasu do lat 90.

Warszawa w 1995 roku. W realiach wschodzącego kapitalizmu w Polsce prokuratorka (Magdalena Boczarska) szuka pomocy u wydalonego ze służby w policji, byłego majora MO - Tadeusza Gadacza (Olaf Lubaszenko), oferując mu szansę na powrót do dawnego życia, w zamian za rozwiązanie sprawy brutalnego napadu na jeden z warszawskich banków. Wspólnie z młodą policjantką, przydzieloną do tej sprawy, aspirant Aleksandrą Janicką (Wiktoria Gorodeckaja), muszą działać szybko - zainteresowanie mediów napadem nie jest na rękę nowej władzy. Śledztwo prowadzi do grupy trzech przyjaciół, którym przewodzi zdesperowany młody ochroniarz - Kacper Surmiak (Jędrzej Hycnar).

Scenariusz, autorstwa Bartosza Staszczyszyna, powstał z inspiracji prawdziwym napadem na filię Kredyt Banku przy ul. Żelaznej w Warszawie w marcu 2001 roku. Producentką tego filmu jest Magdalena Szwedkowicz, reżyserii podjął się Michał Gazda a autorem zdjęć był Tomasz Augustynek - twórcy ci wcześniej z powodzeniem współpracowali m.in. przy realizacji przebojowej, najnowszej wersji "Znachora". Ten polski thriller kryminalny w kilka dni stał się światowym hitem - w dwudziestu krajach z dostępem do Netfliksa pojawił się na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych produkcji filmowych.

"Śmiało można powiedzieć, że 'Napad' to kolejna udana produkcja w filmografii Gazdy. Film nie jest wolny od wad - fabuła momentami wydaje się być nużąca, za długa, może nawet przewidywalna. Niektóre wątki traktowane są po macoszemu, co prawda wraca się do nich w finale, lecz ma się wrażenie, że zostały dorzucone "na siłę". Mimo drobnych zastrzeżeń 'Napad' wypada jako porządny kryminał z rewelacyjnie wystylizowanymi polskimi realiami lat 90." - pisała Justyna Miś w recenzji Interii.

"Napad" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Napad" zostanie dzisiaj, 19 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:35.