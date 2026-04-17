Polsat pokaże dzisiaj mocny thriller z laureatem Oscara w roli głównej

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Dzisiaj w Polsacie będzie można obejrzeć emocjonujący thriller "Bez skrupułów Toma Clancy'ego", w którym główną rolę gra nagrodzony Oscarem Michael B. Jordan. Jego bohater po tragicznej śmierci żony rozpoczyna własne śledztwo.

Michael B. Jordan jako John Kelly w ciemnej kurtce, na tle rozmytego, industrialnego wnętrza z filmu "Bez skrupułów Toma Clancy'ego".
"Bez skrupułów Toma Clancy'ego"Capital PicturesAgencja FORUM

"Bez skrupułów Toma Clancy'ego" przenosi widzów w świat tajnych operacji i międzynarodowych spisków. Produkcja, oparta na powieści Tom Clancy, łączy widowiskowe sceny akcji z osobistą historią zemsty i poszukiwania prawdy. Dzisiejszej nocy widzowie będą mogli zobaczyć film w telewizji.

"Bez skrupułów Toma Clancy'ego": film z laureatem Oscara w roli głównej

Głównym bohaterem jest elitarny żołnierz Navy SEALs, John Kelly (Michael B. Jordan), który po śmierci swojej żony rozpoczyna własne śledztwo. Trop prowadzi go do niebezpiecznego spisku sięgającego najwyższych szczebli władzy. Z każdą kolejną wskazówką Kelly odkrywa coraz więcej tajemnic, które mogą zagrozić nie tylko jemu, ale i globalnemu bezpieczeństwu.

Reżyserem filmu jest Stefano Sollima, znany z produkcji takich jak "Sicario 2: Soldado". Na ekranie, obok Jordana, pojawiają się m.in. Jodie Turner-Smith, Jamie Bell, Guy Pearce oraz Colman Domingo.

Film został doceniony za intensywne tempo, realistyczne sceny walki oraz wyrazistą rolę Michaela B. Jordana, który w tym roku został nagrodzony Oscarem (za film "Grzesznicy").

"Bez skrupułów Toma Clancy'ego" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Bez skrupułów Toma Clancy'ego" zostanie dzisiaj, 17 kwietnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 23:05.

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze