"Bez skrupułów Toma Clancy'ego" przenosi widzów w świat tajnych operacji i międzynarodowych spisków. Produkcja, oparta na powieści Tom Clancy, łączy widowiskowe sceny akcji z osobistą historią zemsty i poszukiwania prawdy. Dzisiejszej nocy widzowie będą mogli zobaczyć film w telewizji.

Głównym bohaterem jest elitarny żołnierz Navy SEALs, John Kelly (Michael B. Jordan), który po śmierci swojej żony rozpoczyna własne śledztwo. Trop prowadzi go do niebezpiecznego spisku sięgającego najwyższych szczebli władzy. Z każdą kolejną wskazówką Kelly odkrywa coraz więcej tajemnic, które mogą zagrozić nie tylko jemu, ale i globalnemu bezpieczeństwu.

Reżyserem filmu jest Stefano Sollima, znany z produkcji takich jak "Sicario 2: Soldado". Na ekranie, obok Jordana, pojawiają się m.in. Jodie Turner-Smith, Jamie Bell, Guy Pearce oraz Colman Domingo.

Film został doceniony za intensywne tempo, realistyczne sceny walki oraz wyrazistą rolę Michaela B. Jordana, który w tym roku został nagrodzony Oscarem (za film "Grzesznicy").

Film "Bez skrupułów Toma Clancy'ego" zostanie dzisiaj, 17 kwietnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 23:05.