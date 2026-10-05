Napędzane czystą adrenaliną, kino akcji, zrealizowane w ścisłej współpracy z weteranami jednostki wojskowej GROM. Charyzmatyczny Eryk Lubos, po dwóch latach przygotowań spędzonych w środowisku wojskowych, w filmie "Diabeł" tworzy niezwykle wiarygodną postać bezkompromisowego bohatera. Samotny twardziel - Max Achtelik (Eryk Lubos), jego wierny pies, tajemnicza piękność i dziesiątki trupów, czyli pełnokrwista opowieść o zemście, miłości i śmierci.

"Diabeł": polskie kino pełne adrenaliny

Przez ćwierć wieku armia była jedyną rodziną Maksa. Kiedy opuścił jej szeregi, stracił sens życia. Mężczyzna wraca do rodzinnego miasteczka na Śląsku i trafia w sam środek wojny gangów. Wspierany przez przyjaciółkę Kaję (Paulina Gałązka), byłą dowódczynię (Aleksandra Popławska) oraz wiernego psa - też weterana, musi opowiedzieć się po jednej ze stron i stanąć do walki, której wynik zdaje się z góry przesądzony. Stawką jest nie tylko życie Maksa, ale i miłość, która może go ocalić. Rządzone lokalnymi układami, małe miasteczko staje się areną starcia Dobra ze Złem. Dla jednych piekło na ziemi. Dla "Diabła" prawdziwy dom.

Tytułową kreację stworzył Eryk Lubos. Partnerują mu: Paulina Gałązka; Aleksandra Popławska jako pułkownik Paulina "Łabędź"; Krzysztof Stroiński jako Janusz Dworski; Piotr Trojan jako Romuald Kantor; Aleksandra Konieczna jako Bernadetta Kloch, matka Kai oraz O.S.T.R., właściwie Adam Andrzej Ostrowski - polski raper, sześciokrotny laureat nagrody Fryderyk - jako barman.

Gwiazdorska obsada, mroczna i wciągająca zarazem intryga oraz niezwykła dbałość o realia okazały się przepisem na rasowy film akcji, jakiego w polskim kinie nie było od lat. Scenariusz napisał Robert Ziębiński, na podstawie własnej powieści pt. "Diabeł". To pierwsza w Polsce książka, wydana w selfpublishingu, na podstawie której nakręcono film.

"Diabeł" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Diabeł" zostanie dzisiaj, 5 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:40.