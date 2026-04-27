"Psy 3. W imię zasad" to kolejna odsłona kultowej polskiej serii, która na stałe zapisała się w historii kina. Już dziś wieczorem widzowie będą mieli okazję zobaczyć film w telewizji.

"Psy 3. W imię zasad": aktorzy powrócili do swych kultowych ról

Tym razem po 25 latach z więzienia wychodzi Franciszek "Franz" Maurer (Bogusław Linda). Trafia do zupełnie innej Polski, w której dawne zasady przestały obowiązywać, a lojalność ma zupełnie nowe znaczenie. Jego los ponownie splata się z dawnymi znajomymi - Waldkiem "Nowym" (Cezary Pazura), Wolfem (Artur Żmijewski) oraz Stopczykiem (Edward Linde-Lubaszenko). Spotkanie tej grupy uruchamia lawinę wydarzeń, które szybko wymykają się spod kontroli.

Za reżyserię ponownie odpowiada Władysław Pasikowski, twórca poprzednich części. Do znanej obsady dołączyli m.in. Marcin Dorociński, Jan Frycz, Sebastian Fabijański oraz Arkadiusz Jakubik, wprowadzając nowe wątki i postacie do dobrze znanego świata.

"Psy 3. W imię zasad" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Psy 3. W imię zasad" zostanie dzisiaj, 27 kwietnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 21.40.