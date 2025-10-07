"Wróg publiczny": o czym jest film?

"Wróg publiczny" to doskonały thriller w reżyserii mistrza kina akcji, Tony'ego Scotta, i w gwiazdorskiej obsadzie. Historia człowieka (Will Smith), który znajduje się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Wplątany w próbę zatuszowania sprawy, usiłuje oprócz życia uratować jeszcze swoje małżeństwo. Jego jedynym sojusznikiem jest zagadkowy Brill (Gene Hackman), który pokazuje Deanowi, że w świecie nowoczesnej techniki prywatność nie istnieje.

Młody, dobrze zapowiadający się, waszyngtoński prawnik Robert Clayton Dean przypadkowo i bezwiednie wchodzi w posiadanie kasety wideo, na której zarejestrowane zostało zabójstwo wpływowego kongresmana Stanów Zjednoczonych (Jason Robards), który sprzeciwiał się wprowadzeniu nowego prawa umożliwiającego nieskrępowaną inwigilację obywateli. Z nagrania wynika, że w zbrodni brał udział urzędnik Agencji Bezpieczeństwa Narodowego - NSA Thomas Brian Reynolds (Jon Voight). Z dnia na dzień życie Deana zmienia się diametralnie - nieoczekiwanie traci pracę, jego karty kredytowe przestają mieć pokrycie, żona (Regina King) każe mu opuścić dom i agenci NSA depczą mu po piętach. Dean zdaje sobie powoli sprawę, że został wplątany w śmiertelnie niebezpieczną aferę, a jedynym jego sojusznikiem jest enigmatyczny Brill, dla którego współczesne techniki szpiegowskie zdają się nie mieć tajemnic.

"Wróg publiczny" był kasowym hitem, zarabiając około 250 milionów dolarów na świecie przy budżecie 90 milionów. Film uznano za udany thriller sensacyjny, który sprawnie łączy elementy akcji z tematami politycznymi i szpiegowskimi.

"Wróg publiczny" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Wróg publiczny" zostanie dzisiaj, 7 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.25.

