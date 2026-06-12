"Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka" to druga część popularnej serii filmów przygodowych o piratach, z Johnnym Deppem w roli kapitana Jacka Sparrowa. Film miał premierę w 2006 roku. Za reżyserię odpowiada Gore Verbinski.

"Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka": film przyciągnął tłumy widzów do kin

Jedyny w swoim rodzaju pirat - kapitan Jack Sparrow (Johnny Depp) - powraca z kolejnym długiem do spłacenia - ofiarował bowiem swoją duszę legendarnemu Davy Jonesowi, niesamowitemu władcy podmorskich głębin, który teraz domaga się swej własności. Jack krzyżuje matrymonialne plany Willa Turnera (Orlando Bloom) i jego pięknej narzeczonej Elizabeth Swann (Keira Knightley), którzy za sprawą nieszczęśliwych zbiegów okoliczności zostają rzuceni w wir przerażającej przygody. Jack bowiem desperacko pragnie uniknąć wiecznego potępienia, zdobywając za wszelką cenę legendarną Skrzynię Umarlaka.

Film zdobył Oscara za najlepsze efekty specjalne. To najbardziej kasowa część trylogii - zarobiła ponad miliard dolarów na całym świecie.

"Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka" zostanie wyemitowany dzisiaj, 12 czerwca, na antenie Polsatu o godz. 19.55.