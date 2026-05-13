Film "Wkręceni" w reżyserii Piotr Wereśniak to lekka komedia pomyłek osadzona w realiach współczesnej Polski, która wykorzystuje klasyczny motyw "zwykłych ludzi wziętych za kogoś innego". Produkcja szybko zdobyła popularność dzięki humorowi sytuacyjnemu i rozpoznawalnej obsadzie.

"Wkręceni": Polacy będą płakać ze śmiechu

Historia skupia się na trójce przyjaciół ze Śląska: Franczesko (Piotr Adamczyk), Fikoł (Bartosz Opania) i Szyja (Paweł Domagała). Mężczyźni od lat pracują razem i prowadzą spokojne życie, aż do momentu, gdy tracą pracę w lokalnej fabryce. Zdesperowani, postanawiają ruszyć w spontaniczną podróż do Warszawy, która szybko wymyka się spod kontroli.

Podczas przymusowego postoju w okolicach Zarzecza dochodzi do nieporozumienia - bohaterowie zostają omyłkowo uznani za niemieckich inwestorów. Ta sytuacja uruchamia lawinę zabawnych zdarzeń, w które wciągają się lokalni mieszkańcy oraz urzędnicy.

Na pierwszym planie znajduje się Franek Szpak, czyli Franczesko - człowiek o wielu talentach i jeszcze większym sercu, który mimo życiowych zakrętów stara się odnaleźć szczęście i miłość. W jego życiu pojawia się Marta (Katarzyna Glinka), a także Maja (Dominika Kluźniak), co dodatkowo komplikuje sytuację.

"Gram Franka Szpaka, pracownika śląskiej fabryki samochodów, zostałem zwolniony z pracy wraz ze swoimi kolegami. Postanowiliśmy to nieszczęście przekuć w jakąś przyjemność, dlatego szalejemy, wydając odprawę w Warszawie, a potem następuje już tak naprawdę komedia omyłek i pomyłek, ponieważ biorą nas za kogoś innego" - opowiadał o swojej roli Piotr Adamczyk.

"We 'Wkręconych' zabawność wynika przede wszystkim z kontekstu, co niewątpliwie jest zaletą tego filmu. Chociaż trzech głównych bohaterów, a zarazem przyjaciół - Fikoł, którego gram, Franczesko i Szyja, to zbieranina zupełnie różnych osobowości i charakterów. Każdy jest inny, każdy mówi swoim językiem i wywodzi się z innych kręgów kulturowych. Myślę, że Piotrek Wereśniak, który ich wymyślił, jest zdziwiony. Obsadził nas, konkretnych ludzi, a myśmy stworzyli postaci, być może trochę różne od tego, co sobie wyobrażał. Sporo dodaliśmy od siebie na planie, wyszliśmy poza scenariusz" - dodał Bartosz Opania.

"Wkręceni" to typowa polska komedia sytuacyjna - oparta na nieporozumieniach, kontrastach społecznych i absurdalnych zbiegach okoliczności. Film stawia na humor, lekkość i dynamiczną akcję, pokazując, jak jedno przypadkowe zdarzenie może wywrócić życie do góry nogami.

"Wkręceni" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Wkręceni" będzie można zobaczyć już dzisiaj, 13 maja, o godz. 21.50 w Polsacie.