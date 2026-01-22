Film "Mój chłopak się żeni" (1997) w reżyserii P.J. Hogana zarobił globalnie prawie 300 milionów dolarów i do dziś zajmuje mocną pozycję wśród najpopularniejszych komedii romantycznych. Tytuł był nominowany do trzech Złotych Globów. Ostatnio zyskał drugie życie, gdy został dodany do biblioteki Netfliksa. A dziś Polacy będą mieli okazję zobaczyć go w telewizji.

"Mój chłopak się żeni": o czym jest?

Julianne Potter i Michael O'Neal przez pewien czas byli parą. Ich związek nie był udany, mimo to jednak pozostali najlepszymi przyjaciółmi. Obiecali sobie, że jeżeli do 28 urodzin nie znajdą miłości, wezmą ślub. Niedługo przed ustalonym terminem mężczyzna dzwoni do Julianne, by poinformować, że za kilka dni się żeni. Kobieta nie chce pogodzić się z tą informacją; zdaje sobie sprawę, że coś czuje do Michaela. Choć wybranka ukochanego okazuje się dobrą i wrażliwą partnerką, kobieta egoistycznie postanawia nie dopuścić do zawarcia małżeństwa.

W rolach głównych występują: Julia Roberts jako Julianne Potter, Dermot Mulroney jako Michael O'Neal, Cameron Diaz jako Kimberly Wallace oraz Rupert Everett jako George. Co ciekawe, reżyser rozważał wcześniej Russella Crowe'a do roli Michaela, ale ten ponoć nie przeszedł prób czytania tekstu z Julią Roberts. Sam aktor jednak zdementował te doniesienia.

"Mój chłopak się żeni" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Mój chłopak się żeni" zostanie dzisiaj, 22 stycznia, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.20.